Monago destaca la "contradicción" de Vara al "cuestionar" la subida del SMI cuando "hace cinco días sacaba pecho"

Publicado 28/01/2020 16:53:15 CET

MÉRIDA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha afirmado que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, "vive en una contradicción permanente" y que "no es creíble" al "cuestionar" la subida del Salario Mínimo Interprofesional cuando "hace cinco días, lo aplaudía y justificaba, sacando pecho" sobre el número de benefactores que dicha medida iba a tener en la región.

De este modo, y tras conocer la valoración de Fernández Vara de los datos "desastrosos" que Extremadura ha cosechado en la EPA, Monago ha lamentado que éste "achaque a la subida del SMI como causa del aumento desproporcionado" del número de parados en el último trimestre "sin asumir ninguna responsabilidad".

"No sabemos a qué subida del Salario Mínimo Interprofesional se ha referido hoy Fernández Vara pues los datos que se han publicado se refieren al último trimestre de 2019, cuando no hubo ningún aumento. No sabemos si le han bailado las cifras de parados o del trimestre", ha asegurado Monago, que ha añadido que, a su juicio, demuestra que "no hay plan, ni estrategia ni medidas" para luchar contar el desempleo en Extremadura.

Por ello, a través de una nota de prensa, Monago ha lamentado que el presidente de la Junta "busque excusas" tras conocerse los últimos datos de la EPA y que "no asuma su responsabilidad".

Asimismo, el presidente de los 'populares' extremeños ha sentenciado que Vara "ya se ha acostumbrado a no coger los problemas de frente y buscar soluciones, sino a dar la patada hacia otro lado y para ello, es capaz de vivir en una contradicción permanente".