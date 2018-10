Monago espera que los grupos de la Asamblea de Extremadura se pronuncien mañana contra la mina de litio en Cáceres

Publicado 04/07/2018 13:57:53 CET

CÁCERES, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Extremadura, José Antonio Monago, espera que los grupos políticos de la Asamblea se pronuncien en el Pleno de mañana jueves en contra de la mina de litio de Cáceres y apoyen la propuesta de impulso que presentan los 'populares'. Con ello pretenden buscar un pronunciamiento político y un compromiso de que no se recurrirá a la figura urbanística del Proyecto de Interés Regional (PIR) para sacar adelante esa explotación minera.

Monago, junto a otros diputados de su grupo y la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, ha mantenido este miércoles una reunión con miembros de la plataforma ciudadana 'Salvemos la Montaña de Cáceres' que está en contra de este proyecto que pretende llevar a cabo la empresa Tecnología Extremeña del Litio (TEL), que ha pedido un permiso de explotación de la zona de Valdeflores, que tiene unas 8.000 alegacione pendientes de resolver en la Junta de Extremadura.

Para llevar a cabo este proyecto minero es necesario una modificación puntual del Plan General Municipal (PGM) de Cáceres, ya que actualmente no se contempla el uso minero en esta zona de la Sierra de la Mosca próxima al casco urbano. El Pleno del Ayuntamiento de Cáceres ya rechazó en abril esa recalificación con los votos de PP, PSOE y Cáceres Tú-Podemos, mientras que Ciudadanos (Cs) votó a favor del cambio urbanístico.

"No se puede hacer la mina porque Cáceres ha dicho no", ha subrayado Monago que, recuerda, no obstante que, una vez rechazada la modificación todavía queda la posibilidad de que el Gobierno regional saque adelante el proyecto por la vía del PIR, algo a lo que el PP se opone, y por eso lleva el asunto al Parlamento extremeño para "cerrar esa puerta", ha dicho.

Así, el PP pretende arrancar un pronunciamiento político de la cámara legislativa para que "no se utilice la figura del PIR como instrumento político para sacar adelante este proyecto", ha incidido Monago. "Queremos un no a la mina hoy y un no mañana, tanto en el ámbito local como regional", ha dicho en alusión a que dentro de un año habrá elecciones autonómicas y locales y podría haber cambios de gobiernos y de criterios respecto a este tema.

"No me fío de Vara en este tema", ha espetado el líder de los 'populares' extremeños que confía en que "no se ponga de perfil", al tiempo que le pide a la diputada de Ciudadanos que "recapacite" y "se ponga del lado de los cacereños".

"NO HAY NADA MÁS QUE HABLAR"

La alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, ha vuelto a mostrar su oposición a este proyecto minero que ha calificado de "puramente especulativo", y que choca con el modelo de desarrollo que quiere seguir la ciudad basado en un turismo sostenible, y en la promoción de la riqueza patrimonial y natural.

Respecto a los contactos que ha mantenido el equipo de Gobierno local con los promotores de la mina, ha indicado que "han habido dos o tres reuniones" y, en cada una de ellas, "presentaban cifras distintas de manera artificial sobre la creación de empleo". "El Pleno de Cáceres ya ha dicho lo que piensa y no hay nada más que hablar", ha sentenciado la regidora.

Por parte de la plataforma 'Salvemos la Montaña', uno de sus miembros, Antonio Cortés, ha incidido en la necesidad de seguir explicando a la sociedad las consecuencias que un proyecto como este podría tener para la ciudad. "Esta mina condicionaría el futuro de Cáceres que podría cambiar para siempre", ha manifestado.

Cortés ha recordado que la empresa que solicitó el primer permiso de investigación, Valoriza Minería, y que luego cedió su explotación a la "empresa pantalla" TEL, ha vuelto a solicitar otro permiso similar sobre 47 cuadrículas mineras en el mismo lugar pero ha registrado el proyecto con otro nombre y lo hace llamar 'San José', por lo que "hay que estar atentos, porque la empresa sigue empeñada en sacarlo adelante de una manera o de otra", ha concluido.