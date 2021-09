Monago pide a Vara que elimine todos los impuestos propios como Madrid o solicite un régimen fiscal especial

MÉRIDA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, ha defendido que la Junta "tiene que remangarse" para que la región pueda "diferenciarse y ser atractiva" y por tanto el jefe del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara, a su juicio debería bien eliminar todos los impuestos propios como la Comunidad de Madrid, bien solicitar al Gobierno central un régimen especial fiscal para Extremadura.

Así, ha considerado que la región extremeña tiene que "marcar una impronta, una estrategia, una línea para ser referentes en el conjunto nacional" en materia fiscal y atraer así inversores, como "ya ha hecho" la Comunidad de Madrid, y teniendo en cuenta que "el futuro de Extremadura no pinta como nos gustaría que pintara".

En todo caso, tras reconocer que "no va mucho en el and socialista suprimir impuestos", ha ofrecido "gratis" a Fernández Vara la propuesta de que si no elimina los tributos propios de la comunidad, entonces para "diferenciarnos" solicite para la región un régimen fiscal especial que "necesita ya". "Cumplimos las condiciones que exige la UE de sobra" y "cada día que pasa sin tenerlo son miles de jóvenes que cogen la maleta para emigrar y no volver", ha advertido el 'popular'.

En esta línea, en rueda de prensa telemática este lunes en Mérida tras el Comité de Dirección de su partido, Monago ha advertido de que "el futuro de Extremadura no pinta como nos gustaría que pintara", y por eso reclama "un régimen fiscal especial para que quien invierta en la región tenga una fiscalidad especial" para ser "competitivos con el futuro y competir con el resto de CCAA".

De este modo, ha pedido a Guillermo Fernández Vara que sea "reivindicativo" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre las necesidades de Extremadura, aunque se ha mostrado pesimista al respecto.

"Vara no va a reivindicar ante Sánchez absolutamente nada con energía, como estamos viendo con el tren", ha dicho, y ha añadido que otra solución para abordar las necesidades de la comunidad es que el PP asuma el Gobierno central con un proyecto "serio, ilusionante" para "todos los extremeños y los españoles".

Al respecto, Monago ha defendido que "con este Gobierno no tiene futuro Extremadura" y como "prueba" de ello ha indicado que será el Día de Extremadura, que "era un día especial desde el que desde la región reivindicábamos al Gobierno de España por tantos agravios" y para decir "con un puño en la mesa que nos deben unas cuantas", pero ahora Vara "suprime el acto de entrega de medallas en el Teatro Romano para resguardarse en casa rodeado de acólitos" por el "temor del presidente de la Junta a los abucheos" ante los "incumplimientos" del os gobiernos socialistas.

Así, sobre la celebración este martes de un acto en la sede de Presidencia de la Junta con motivo del Día de Extremadura para la entrega de Medallas de la Comunidad, el 'popular' ha entendido que "Vara ha querido esconderse debajo de las piedras" en vez de reclamar al Gobierno "tantas promesas incumplidas". "¿Quién va a creer a Sánchez cuando prometió el AVE para 2019?", ha preguntado Monago.

"Ya no nos creemos prácticamente nada los extremeños", ha dicho, y ha pedido que Vara no se conforme con ser un "mero acólito y palmero" de Sánchez y si no abandone la presidencia porque "no podemos esperar más tiempo" para cumplir las promesas hacia la comunidad.

De este modo se ha pronunciado Monago sobre el arranque de un curso político "especial y excepcional" en el que Extremadura va a afrontar "retos muy importante" y que van a marcar el "futuro" por el reparto de fondos de recuperación. "Nunca antes España había recibido una cantidad tan importante de fondos europeos para darle la vuelta como un calcetín a la economía" y Extremadura "tiene que afrontar este hecho como una oportunidad", ha espetado.

Al respecto, ha advertido de que "quizás sea nuestra gran última oportunidad" porque la Junta "no ha hecho los deberes como sí han hecho otras CCAA" y "ya vamos tarde", cuando "conseguir la mayor cantidad de fondos debería ser la prioridad" de la Junta, porque de esa "inyección va a depender la viabilidad económica" de la región en el futuro, ha argumentado.

PAC

Por otra parte, sobre la Política Agraria Común (PAC), el líder del PP regional ha reconocido que su partido se teme "lo peor" en esta materia por el nuevo modelo diseñado por el Ministerio de Agricultura "claramente perjudicial" para Extremadura, y ha lamentado que desde la Junta pese a esto "nadie haya dicho esta boca es mía".

"Vamos a pasar del pago verde actual que negoció el PP a un modelo con más obligaciones y menos dinero", ha dicho, lo que supone "un cambio radical de la PAC que va a poner en peligro la subsistencia de las explotaciones", ha incidido

Así, tras defender que con el modelo de la PAC que defiende el Gobierno central "no se garantiza" la rentabilidad del campo, ha exigido al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que se "ponga las pilas" y "arregle en septiembre lo que no ha hecho en meses anteriores", porque de la PAC "va a depender claramente el futuro de miles de familias, de extremeños, de ganaderos".