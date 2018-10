Monago recalca que "no" le gusta la mina en Cáceres y dice que el capital social de la promotora es de "3.000 euros"

Publicado 15/02/2018 13:30:59 CET

JARAÍZ DE LA VERA (CÁCERES), 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, ha insistido en que a él "no" le gusta el proyecto de construcción de una mina de litio en la ciudad de Cáceres, y ha advertido de que la empresa promotora "tiene un capital social de 3.000 euros y domicilio en Paseo de la Castellana".

Al mismo tiempo, ha ahondado en que imagina que a Ciudadanos "le habrá gustado mucho" dicho proyecto porque representantes de dicho partido "estuvieron" en la comparecencia informativa que los promotores de la iniciativa "petit comité" celebraron este pasado miércoles en Cáceres.

En este punto, ha lamentado que en dicha comparecencia "no dejaron tampoco entrar a organizaciones que podían haberle interrogado sobre las dudas que hay al respecto de este proyecto". "No dejaron, y por lo tanto fue una cosa en petit comité con Ciudadanos... pues pregúntenle a Ciudadanos que le gusta la mina en Cáceres", ha señalado el 'popular' a preguntas de los medios durante una visita realizada este jueves a Jaraíz de la Vera.

"A mí no me gusta la mina, a mí no me gusta que a dos kilómetros del casco histórico de Cáceres hagan un socavón y se quede un socavón como si hubiera caído un meteorito", ha espetado Monago, quien ha criticado el socavón de "240 metros de profundidad" que se creará, y que según ha dicho "es donde quieren hacer un lago".

En este punto, ha ironizado con que en todo caso "no será un lago, será uno de los grandes pantanos de Extremadura a dos kilómetros del casco antiguo (de Cáceres)".

REGADÍOS EN TIERRA DE BARROS

Por otra parte, preguntado por los medios sobre el proyecto de regadíos Tierra de Barros, Monago ha dicho que se trata de un proyecto "regional" que "lo tiene que hacer la Junta de Extremadura", a la que ha dicho que "basta ya de excusas".

"Es que aquí tenemos un gobierno una de dos, o está siempre llorando o está sobrando, porque si todo lo que no hace es culpa de Madrid, si lo hiciera Madrid ¿para qué está el gobierno regional?". "Es que todo es una excusa", ha espetado.

"Este no es un regadío que abarque varias CCAA, no... Es un proyecto de regadío para Extremadura y ahí se tienen que dar la mano los ayuntamientos afectados y el Gobierno regional como sucede siempre, pero vale ya de excusas, porque si todo lo tiene que hacer Madrid, ¿qué hacemos con el Gobierno regional? ¿Lo cerramos?", ha preguntado.

Al mismo tiempo, ha recordado que la pasada legislatura el de regadíos de Tierra de Barros fue definido como "un proyecto regional", y ha pedido a la Junta que "si no tiene un duro, que lo diga y sea honesto con los extremeños, pero no engañe más a los extremeños" porque "lo tiene que hacer el Gobierno regional".

En esta línea, ha apuntado que cuando él era presidente de la comunidad se comprometió a hacer dicho proyecto de regadíos. "Empezamos a dar los pasos para ello, lo primero era tener la reserva hídrica garantizada y empezamos a reunirnos con todas las partes que estuvieran interesadas en un proceso transparente", ha dicho.

Ha criticado así que la Junta "no hace el hospital de Cáceres, quiere hacer un medio hospital, que además no dispone del dominio para uno de los accesos". "No hace el hospital de Don Benito-Villanueva. No hace sus tareas y al final está reclamándole siempre a Madrid", lamenta.

VISITA

Por otra parte, sobre su visita realizada a Jaraíz de la Vera, el líder de los 'populares' extremeños ha reclamado al PSOE en la región que abandone la política de las "chinchetas de colores" y el planteamiento de "chinchetas azules, chinchetas rojas, estos pueblos son nuestros los atiendo, estos pueblos no son nuestros no los atiendo".

"Los pueblos no pueden definirse por colores, porque en los pueblos lo que viven son personas, y las personas con independencia de quien las gobierne en lo local necesitan también del apoyo de un gobierno regional", ha aseverado Monago, quien ha citado algunas de las "necesidades" de Jaraíz de la Vera que, a su juicio, deben contar con apoyo de la Junta.

En concreto, ha pedido la "implicación" de la Junta para "ayudar" al consistorio en su reivindicación de un nuevo instituto en la localidad, ya que se trata de una obra que el socialista Guillermo Fernández Vara se comprometió, ha apuntado, con el PP a realizar dentro del Pacto de Infraestructuras Educativas de la comunidad. "Está el acuerdo, lo que no está es el cumplimiento del acuerdo. Están los terrenos, por lo tanto no cabe la excusa", ha espetado el 'popular'.

De igual modo, ha citado otras "necesidades" de Jaraíz de la Vera como una circunvalación que "alivie el tráfico rodado por el centro de la ciudad" y que, según ha apuntado, "fue prometido por el Grupo Municipal Socialista en las últimas elecciones".