Monago suprimirá el "impuesto a la muerte" e incluirá en sus listas al 26M a gente con "acento" en el campo extremeño

Publicado 18/04/2019 18:19:02 CET

MÉRIDA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP extremeño y candidato a la Presidencia de la Junta, José Antonio Monago, ha anunciado que su programa electoral de cara a los comicios autonómicos del próximo 26 de mayo incluirá la supresión del "impuesto a la muerte" (en alusión al gravamen de Sucesiones), y ha avanzado que las listas de su partido a la Asamblea incluirán a personas con "acento" en el "campo" y "auténticos referentes" en esta materia.

"Vamos a hablar del campo con auténticos referentes del campo", ha espetado Monago, quien ha reiterado igualmente su compromiso de configurar una consejería dedicada asuntos contra la despoblación si gobierna la Junta tras el próximo 26 de mayo.

En este sentido, ha defendido que los integrantes del PP "no" son una "moda" o un "eslogan", sino que ofrecen "soluciones" frente a las "recetas milagro" y las "promesas ante notario" que ofrecen otros partidos, en alusión al PSOE de Extremadura.

"A mí no me gusta el impuesto a la muerte ni resolver los problemas con el cántico del 'Novio de la muerte'. Lo digo esto con todo el cariño del mundo, pero las cosas no se arreglan cantando 'El novio de la muerte'", ha espetado también Monago, quien ha señalado que cuando una persona está desempleado su situación "no" se resuelve "cantando 'El novio de la muerte', ni cuando un agricultor "quiere negociar la PAC para garantizarle la renta agraria".

"Algunos cantan 'En novio de la muerte' y arreglan todos los problemas, y nosotros lo que tenemos es un programa serio con los problemas de la gente, con soluciones para resolver los problemas de la gente", ha incidido.

De este modo se ha manifestado Monago en su intervención en una comida-mitin junto al presidente nacional del PP, Pablo Casado, celebrada este miércoles en Mérida, y donde ha recordado además la defensa de la "caza, la pesca y la dehesa" que ha venido desarrollando el PP en Extremadura, así como el "apoyo" que su partido ha venido prestando al mundo rural.

MEDIDAS CONTRA LA DESPOBLACIÓN

En este sentido, ha incidido en que la "herida que está desangrando" a Extremadura es la despoblación, y ha destacado las medidas de apoyo al mundo rural anunciadas por Pablo Casado, a quien ha agradecido su cuarta presencia en Extremadura desde que fuese elegido líder nacional del PP.

Al respecto, ha subrayado que "es muy importante" que el PP dé "apoyo" al mundo rural, porque "la herida por la que sangra, llora Extremadura se llama emigración, falta de oportunidades, incluso para personas que tienen altas capacidades por su formación"; al tiempo que ha ahondado en que "el primer problema de Extremadura es atajar el problema de la despoblación".

"Nosotros no somos una moda, un eslogan, un color que según el catálogo de colores qué color queda libre para elegir un anagrama, un eslogan, una llamada de atención. Nosotros somos un sentimiento compartido" de "mucha gente" durante 40 años de historia del PP, ha espetado Monago, quien ha subrayado que durante la campaña electoral él trata de hablar "de las cosas del comer, de las cosas que son necesarias" y "no de las cosas que tocan porque dicen Madrid o Barcelona".

Al respecto, ha defendido que en Extremadura el PP habla de "soluciones" frente a las "recetas milagro" y las "promesas ante notario" y los "eslóganes" que a su juicio ofrecen otros partidos, en alusión al PSOE.

De igual modo, ha invitado a los 'populares' a preocuparse durante la campaña electoral de los "problemas, lamentos, aspiraciones" de la gente "en la calle", toda vez que lo que se requiere es "escuchar a la gente y hablarle a la gente sin intermediarios".

"En estos momentos de zozobra y de tanto eslogan vacío la gente tiene derecho a reclamar y a que nosotros le escuchemos en la calle estando con ellos, y de paso diciendo qué es lo que queremos hacer", ha afirmado.

IMPORTANCIA DE PABLO CASADO PARA EXTREMADURA

Asimismo, en clave nacional, Monago ha incidido en que es "muy importante" para regiones como Extremadura que Pablo Casado se convierta en el próximo presidente del Gobierno, toda vez que este último defiende --ha subrayado-- la Constitución y el "principio de solidaridad" que, por el contrario, "algunos" como el socialista Pedro Sánchez "quieren acabar con él negociando con los nacionalistas".

Al respecto, ha dicho que Pablo Casado "seguro que tiene algo importante que hacer" porque "no se busca un burladero, no se busca una excusa", sino que "él está pateándose España y defendiendo algo que es muy importante para un extremeño, que es la Constitución, la Constitución que consagra en un artículo el principio de solidaridad y que algunos quieren, como el señor Sánchez, acabar con él negociando con los nacionalistas".

"Así que es muy importante, Pablo, que tú seas presidente para el futuro de España, para el futuro en definitiva de esta bendita tierra que es Extremadura", ha espetado Monago.

VÍCTOR PÍRIZ INVITA A ESTAR "ORGULLOSOS" DEL PP

Por su parte, el cabeza de lista del PP al Congreso por la provincia de Badajoz, Víctor Píriz, ha incidido en que el PP es el "único" que "habla" de los ciudadanos y de "cómo transformar el país" en campaña electoral porque es el partido que "más se parece a los españoles".

"Nadie habla de los asuntos que le importan a los extremeños y a los españoles", ha espetado en su intervención en la comida-mitin Píriz, quien ha añadido que apelado al "voto inteligente" y "reflexivo", así como "al voto con el corazón y con el sentimiento".

En este sentido, ha invitado a los militantes del PP a preguntarse "por qué" se afiliaron a dicho partido, para ser "capaces de llegar a la propia reflexión y estar orgullosos del PP". "Que no nos venga nadie a dar lecciones", ha añadido Píriz.

Al mismo tiempo, ha reconocido que el que se haya ido del PP para "buscarse un cargo fuera no lo ha hecho por sentimiento" sino "por interés", tras lo cual ha incidido en que hay que sentirse "orgullosos" del PP e "ilusionados con el futuro, con el país" y con Pablo Casado.