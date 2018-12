Monago ve en la postura del Gobierno sobre el cava "razones políticas" para "no molestar" al nacionalismo catalán

Publicado 12/12/2018 13:32:20 CET

DON BENITO (BADAJOZ), 12 Dic.

El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, ha considerado que en la postura del Gobierno central sobre la producción de cava en España existen, más que "razones de mercado", otras "razones políticas" para "no molestar al nacionalismo catalán", así como un "peaje" a pagar, ha dicho, por la investidura del socialista Pedro Sánchez como jefe del Ejecutivo regional.

Así, ha lamentado que pese a que Extremadura tiene "capacidad de crecimiento" en el sector del cava "al final aquí manda el lobby catalán de la Denominación de Origen" y "los demás" tienen que estar además "pagando" el "peaje" de "la consecuencia del 155" y el "buen rollito con Cataluña" para que "no se molesten" en dicha comunidad.

"Lo del cava es por no molestar a Cataluña, por no molestar al nacionalismo catalán, que son los socios que hacen que sea posible la investidura de Sánchez con 84, y se tienen que jorobar los extremeños, entre otros... el conjunto de los españoles", ha apuntado en rueda de prensa Monago este miércoles en Don Benito (Badajoz).

De este modo, el 'popular' ha insistido en que a su juicio "no cabe en cabeza humana que teniendo capacidad de crecimiento" en producción de cava Extremadura "no" pueda "crecer", y ha defendido que si la región extremeña tiene un sector como el agroalimentario que es su especialización entonces el Estado la "tiene que ayudar", sea del signo político que sea, ha añadido.

En esta línea, ha insistido en que el Gobierno nacional "tiene que ser sensible" a la reclamación extremeña sobre producción de cava, toda vez que "lo que no se puede es a razones de mercado oponer razones políticas" porque entonces, ha añadido, "no" se estaría "en un estado de derecho" y en un "libre mercado", ha dicho Monago, para quien lo que ocurre en el citado sector "parece lo de la política de Donald Trump", en el sentido de que "el arancel lo pone Cataluña al crecimiento de los productos extremeños".

APLICACIÓN DEL 155 EN CATALUÑA

Por otra parte, el presidente del PP extremeño ha defendido que se aplique el artículo 155 en Cataluña, teniendo en cuenta que "las normas están, los delitos están tipificados en el Código Penal" y la Constitución "avala" tal aplicación, ha indicado, ante una situación en la que "toman las calles, levantan balizas, hacen lo que les da absolutamente la gana, siguen con las embajadas y se cachondean de todos los españoles".

De este modo, ha pedido al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que se arranque, ha dicho, y se sitúe del lado de los intereses de los extremeños y los españoles en su conjunto "antes que con la lealtad a un señor que no tiene ni norte ni rumbo" (en alusión a Pedro Sánchez), y un gobierno que "ha perdido la brújula" con Cataluña.

"Bueno, a ver si te arrancas ya, Guillermo, y das la cara una vez porque creo que nos interesa a los extremeños que se resuelva el tema de Cataluña, y cada vez va a peor, cada vez va a peor, cada vez va a peor y aquí los barones que eran muy gallitos hablando de España en un momento determinado, hablando de la españolidad, hablando de que Sánchez se cargaba España ahora se han puesto todos firmes y están todos atemorizados, pero no por Cataluña, atemorizados ante Sánchez y por su futuro", ha dicho.

En esta línea, Monago ha considerado que "es insostenible lo que está pasando" en Cataluña con las "amenazas que hay de la vía eslovena que propugna el presidente todavía de la Generalitat" y que, a su juicio, "es la confrontación con el Estado", ante lo cual "tiene que pasar (cosas) porque las cosas tienen consecuencias".

Al respecto, ha argumentado que "lo que no puede ser es que vengan aquí 10.000 argentinos de la barras no se qué, no pase nada y cuatro mochuelos en Cataluña tomen las calles y no pasa nada", ha señalado. "Esto no es un fenómeno meteorológico que escampe de manera natural, es que tiene que actuar el Derecho", ha añadido.

"Los siux no pueden ganar a los federales. Pues la calle no puede ganar al Estado de Derecho, porque así al final no construimos país", ha señalado Monago, quien ha pedido a Vara que "si tiene un ratito deje el tuit y llame a Sánchez y le diga 'oye, esto a nosotros nos afecta'".

PRESUPUESTOS AUTONÓMICOS

Por otra parte, el presidente del PP de Extremadura ha anunciado que, dentro de las enmiendas parciales en las que está trabajando su grupo parlamentario para los presupuestos generales de la región para 2019, más de seis millones de euros corresponden a inversiones destinadas a favorecer a Don Benito (Badajoz).

Así, ha detallado que de esos más de seis millones de euros, un total de tres corresponden al nuevo hospital comarcal Don Benito-Villanueva, y más de dos millones y medio de euros atañen a infraestructuras educativas, incluyendo la construcción de un nuevo centro educativo, ante la imposibilidad de ampliar las instalaciones del colegio 'El Pilar'.

Según ha explicado, con estas enmiendas, su partido intenta mejorar las cuentas "fake" de Fernández Vara y, al mismo tiempo, atender algunas "necesidades" de Don Benito que "no" están contempladas en los presupuestos socialistas y que "no" han sido atendidas en estos cuatro años de legislatura "perdida", en la que ha habido "mucho lirili y poco lerele", "mucha excusa y mucho anuncio", señala en nota de prensa el PP autonómico.

EUROPA "NO" FINANCIARÁ EL HOSPITAL

También, en relación con el nuevo hospital comarcal, el presidente de los 'populares' extremeños, ha asegurado que mientras gobierno el PSOE "nunca" se va a construir. "Esto no es una declaración política o electoral, es simplemente lo que ha reconocido el consejero, al decir que si no consigue fondos europeos no podrá hacer el hospital", ha dicho.

"Ya les digo yo que en el marco operativo no hay dinero para hospitales y, por tanto, lo que están reconociendo los socialistas es que con ellos nunca habrá un hospital", ha insistido y ha argumentado que para Europa "el tiempo del ladrillo ya pasó" y ahora las inversiones que apoyan se centran en aquellas que sirven para impulsar el desarrollo inteligente de los territorios.

Para Monago, el consejero de Sanidad, José María Vergeles, "ya puede vestirse de lagarterana e ir a Europa a pedir dinero para el hospital", que "no" lo conseguirá, porque "Europa ya no da dinero para ladrillo". "El consejero ha venido a mentir ante la frustración de llevar cuatro años sin hacer el nuevo hospital", ha comentado.

Tal y como ha manifestado, para que el hospital se pueda construir es necesario "priorizar en el presupuesto". "Si las prioridades del PSOE son el gasto superfluo, aumentar las áreas de Salud y los directivos, pues así no se construye nada", ha comentado.

"Todo ha sido una gran mentira", ha subrayado y ha recordado que con el gobierno del PP "había terrenos, había proyecto, había un plan para la financiación" del nuevo hospital. "No querían construirlo y ahora, cuando el tiempo apremian, se inventan lo de la financiación europea y esa mentira no vale", ha abundado.

Finalmente, Monago ha lamentado que en estos cuatro años de gobierno de Fernández Vara "no se ha hecho prácticamente ninguna infraestructura". "Llevamos una legislatura perdida" y "así no se solucionan los problemas de esta región" y "no" se evita el "dramático" futuro de Extremadura, ante el desplome demográfico. "Tenemos los mismos niveles de población que después de la guerra civil", ha apuntado.

Ante esto, ha dicho que Fernández Vara "vive en Walt Disney" y "debe ubicarse". "Entiendo que esté muy nervioso por lo que ha pasado en Andalucía" y "ya no sabe a quién deberle su lealtad". "Antes iba con Susana, luego con Pedro y ya no sabe dónde ubicarse", pero "vamos a centrarnos ya en Extremadura", ha reclamado. "Le pido que se deje de ver películas de Walt Disney y que se ponga la película que les interesa a los extremeños, que es la que va sobre resolver problemas", ha concluido.