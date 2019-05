Monedero cree que la decisión de la Mesa del Congreso sobre los diputados presos es una cuestión de "interpretación"

Publicado 24/05/2019 21:15:23 CET

CÁCERES, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero cree que la decisión que se ha tomado esta mañana en la Mesa del Congreso de suspender a los cuatro diputados presos, en la que Unidas Podemos ha votado en contra, es "un tema de interpretaciones que pueden caer de un lado o de otro".

Monedero ha señalado que el problema con Cataluña "es un problema político que, desgraciadamente, se ha judicializado y es un tema de interpretaciones que pueden caer de un lado o de otro", ha dicho en declaraciones a los medios minutos antes de participar en el cierre de campaña de Unidas por Extremadura, que ha tenido lugar esta tarde en Cáceres.

"Nosotros somos los principales patriotas", ha dicho, mientras enseñaba una bandera de España que ha traído al mitin en la capital cacereña. Así, ha incidido en que "no" quiere que se rompa España pero, a renglón seguido, ha incidido en que "para eso hay que escuchar lo que está pidiendo el pueblo catalán, que está pidiendo un referendum".

Por eso, ha considerado que lo que se ha interpretado esta mañana en la Mesa del Congreso "se podría haber interpretado en una dirección contraria", ha insistido.

"Y no hay que olvidar que los políticos catalanes presos no podrán ejercer sus derechos para los cuales les ha elegido el pueblo catalán porque son presos preventivos, y lo son por un delito que no somos capaces de hacer valer en Europa, como es el de rebelión", ha añadido el politólogo.

Monedero ha mantenido que "si no hubieran ocurrido estas cosas de juzgarles fuera de Cataluña por un delito que no viene a cuento, pues seguramente estas personas serían hoy lo que pidió el pueblo catalán, que es que sean sus representantes", ha concluido.

Cabe recordar que la Mesa del Congreso ha acordado este viernes la suspensión como diputados de los cuatro presos preventivos por el proceso independentista en Cataluña que obtuvieron escaño en las elecciones generales del pasado 28 de abril: Oriol Junqueras, de ERC, y Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, de Junts per Catalunya.