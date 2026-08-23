Monfragüe organiza la creación de un mural sobre los buitres negros para celebrar el Día de los Parques Naturales

PLASENCIA (CÁCERES), 23 (EUROPA PRESS)

El Parque Nacional de Monfragüe va a organizar la creación de un mural sobre los buitres negros con motivo del Día Internacional de los Parques Naturales, que se celebra este lunes 24 de agosto.

Bajo el nombre de 'El vuelo del compromiso', el parque cacereño propone construir un gran mural de forma colectiva en el Centro de Visitantes Norte 'Jesús Garzón' mediante siluetas de buitres negros y mensajes de respeto, cuidado y compromiso con la naturaleza, según ha informado a través de sus redes sociales.

Así, el mural tendrá como "gran protagonista" al buitre negro, ave emblemática de los cielos de Monfragüe y pieza clave para el equilibrio y salud de las dehesas y roquedos de la zona.

Además, la obra se unirá al resto de material expositivo del centro con el objetivo de recordar que los parques nacionales "depende del compromiso" de cada ciudadano.

La actividad se va a desarrollar en desde este lunes 24 hasta el próximo viernes 28 de agosto.