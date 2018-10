El mosquito tigre ha sido detectado en Monesterio y Badajoz ciudad, donde han comenzado los trabajos de erradicación

Actualizado 27/09/2018 14:10:38 CET

El mosquito tigre ha sido detectado por primera vez en la región extremeña en los términos municipales de Monesterio y Badajoz ciudad, donde han sido localizados huevos de esta especie denominada 'Aedes albopictus' al dar positivo las trampas instaladas para esta especie.

Así lo ha confirmado el consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, este jueves en Badajoz tras conocerse que Ministerio de Sanidad ha confirmado en su Informe de Señales y Alertas Sanitarias, según adelantó Europa Press, la detección "por primera vez" en Extremadura de este mosquito tigre.

Tras la aparición de estos huevos de mosquito tigre en Badajoz y Monesterio, la Junta de Extremadura se ha puesto en contacto con los dos ayuntamientos implicados para que se puedan "comenzar las actividades de fumigación y de erradicación de esos huevos y de los mosquitos tigre que aparezcan", para que "la repercusión en forma de picaduras para la población sea la menor posible".

En cualquier caso, el consejero de Sanidad ha aseverado que el mosquito tigre "en si, no es peligroso para la salud humana", aunque sus picaduras "son más virulentas que las picaduras que pueda producir otro mosquito".

Sobre la posibilidad de transmitir enfermedades, Vergeles ha aclarado que "autóctonas, no se ha detectado ninguna enfermedad provocada por mosquito tigre" desde que este insecto fue detectado en España en 2004 por primera vez.

LLAMADA A LA TRANQUILIDAD

Por este motivo, el consejero de Sanidad extremeño ha realizado una llamada a la calma y a la tranquilidad de la población ante la aparición de especies invasoras como este insecto, que según ha dicho tienen que ser controladas por la administración "para que no tenga repercusión ni sobre la salud animal ni sobre la salud humana".

"Quiero llamar a la tranquilidad, estamos actuando como tenemos que actuar, de forma preventiva para que estas especies invasoras no generen ningún problema de salud pública a la población ni a la salud animal", ha reafirmado José María Vergeles, quien instado a "no generar alarmismo en la población, porque no hay motivos para ello".

Ante esta aparición, las administraciones sanitarias tienen la "obligación de vigilar" este tipo de especies invasoras "para que no se conviertan en un nuevo caso de camalote o de nenúfar mexicano", para lo cual la Consejería de Sanidad está "trabajando intensamente" bajo la coordinación del Ministerio de Sanidad.

En ese sentido, Vergeles ha considerado que "es bueno" conocer si existe presencia de mosquito tigre y dónde está ubicado para ponerse "a trabajar con las administraciones locales en una actitud de lealtad institucional", para que "desaparezca esa especie invasora".

De hecho, la Junta de Extremadura y los ayuntamientos de Badajoz y Monesterio ya están "poniendo todos los medios", y de hecho, en el caso de la capital pacense "ya se han realizado las tareas de erradicación", y en Monesterio se van a comenzar en breve.

José María Vergeles se ha pronunciado de esta forma, a preguntas de los periodistas este jueves en Badajoz, donde ha asistido a la VII Jornada de Puertas Abiertas que se celebran en el Centro de Día Nuestra Señora de Guadalupe.