Nace en Aexpainba un grupo para defender los derechos de las mujeres con inteligencia límite y discapacidad intelectual

Publicado 30/01/2019 12:33:28 CET

BADAJOZ, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una decena de chicas han creado el Grupo de mujeres de la Asociación Extremeña de Padres para la Integración, el Bienestar y la Autonomía (Aexpainba) con el objetivo de hacer visible su causa y emprender una lucha por sus derechos y contra las desigualdades que se derivan de la condición de ser mujer y, además, tener inteligencia límite y discapacidad intelectual ligera.

Cuatro de las siete integrantes de este grupo Elena Naranjo, Natividad Galeano, Fátima Álvarez y Victoria Piedad Manzano, acompañadas de la presidenta de Aexpainba, Magdalena Moriche, y de la encargada de programas de igualdad de la entidad y de apoyo a dicho grupo, Sandra Sánchez, han presentado esta agrupación, su logo y un calendario contra la violencia machista y para difundir a las mujeres con discapacidad intelectual en Extremadura.

En su intervención, Magdalena Moriche ha definido este Grupo de mujeres como un "paso más" en el movimiento de Aexpainba "por y para" las personas con inteligencia límite y discapacidad intelectual ligera, al tiempo que ha resaltado que, a lo largo de la historia, la lucha por los derechos humanos "ha estado muy presentes" y aunque se ha logrado una "mejoría" en su equiparación a nivel mundial "no ocurre lo mismo en el caso de los derechos de la mujer".

En su opinión, la problemática social de la mujer es "escalofriante", sus derechos a nivel global "son bastante limitados" y, a pesar de que la comunidad internacional ha condenado en varias ocasiones la desigualdad existente, "no existen medidas reales que se apliquen para alcanzar la igualdad".

"La combinación de mujer y discapacidad hace que nos encontremos en una situación injusta, con gran desventaja social, económica, educativa, jurídica y profesional; nuestros derechos humanos son vulnerados continuamente en multitud de aspectos, lo que hace que nos encontremos en un estatus inferior", ha detallado Moriche.

En este contexto, ha reconocido que es un "honor" presentar este Grupo de mujeres nacido el 3 de abril de 2017 de la "inquietud" de 10 chicas integrantes del Grupo de autogestores de la entidad 'Nuestra voz' "por y para" la defensa de los derechos de las personas con inteligencia límite y discapacidad intelectual ligera con la "preocupación" de mejorar su entorno en aspectos como la desigualdad, la formación, los abusos, la pareja, el trabajo, la aceptación por los demás, los derechos y deberes, su papel en la familia o la sobreprotección.

EL LOGO DEL GRUPO DE MUJERES

Seguidamente, Elena Naranjo ha reconocido que les hace mucha "ilusión" presentar este grupo y su logo, cuya imagen es un símbolo llamado 'Unalome' de la simbología budista y que comienza con una espiral que representa su trayectoria de vida, "todo lo vivido en el pasado" y "un camino difícil" que han tenido que recorrer como mujeres y como mujeres con discapacidad intelectual y que continúa con un bucle que representa la llegada a Aexpainba.

El logo concluye con una 'M' final que representa la unión de fuerzas y el nacimiento de este Grupo de mujeres para luchar "por lo de todas, por todas las mujeres y en especial por aquellas que tienen discapacidad intelectual", ha agregado Naranjo, mientras que Nati Galeano ha concretado que es morado, color utilizado habitualmente para reivindicar la mujer, y degradado desde un tono "sin fuerza, escondido, sin identidad" que va adquiriendo fuerza "siendo más potente al final", como el "propio camino de vida" de las integrantes del grupo.

CALENDARIO Y VIOLENCIA DE GÉNERO

Fátima Álvarez ha sido la encargada de presentar el calendario 'Somos luz', realizado a través de pintura con luz, resultante de una actividad contra la violencia machista promovida por el propio grupo de mujeres y con el que pretenden mostrar su apoyo a las víctimas de violencia de género, así como dar visibilidad al colectivo de mujeres con discapacidad intelectual y sensibilizar contra la violencia de género a la comunidad extremeña.

Victoria Piedad Manzano ha agregado que el calendario, del que han editado 200 ejemplares que distribuirán gratuitamente, incluye apartados que explican qué es el Grupo de mujeres de Aexpainba y cómo se ha elaborado el almanaque, junto a otro denominado 'luces violeta' sobre la violencia contra las mujeres con discapacidad.

Por último, Sandra Sánchez ha concretado que este grupo es una iniciativa de ellas mismas a modo de "reivindicación y lucha" por los derechos de la mujer con discapacidad, que está "triplemente excluida" por ser mujer, por tener discapacidad intelectual y porque prácticamente el 98 por ciento están en desempleo, al tiempo que lamentado que su lucha es "muy dura" porque, para "poderse enfrentar" a todas las instituciones, "necesitan ese nivel de comprensión que muchas veces les falta".

En relación al maltrato, ha sostenido que sí existe violencia de género dentro de la mujer con discapacidad intelectual, pero que "no denuncian" o la "mayoría no" lo hace o muchas de las denuncias por maltrato son de mujeres que no están diagnosticadas.

"Nuestras chicas, de las que tenemos aquí, la mayoría no denuncian ese tipo de situaciones, primero por la vulnerabilidad de no saber lo que les está ocurriendo, y segundo porque, al final, muchas veces el sentirse tan excluidas a lo largo de toda su vida, hace que puedan confundir lo que es el amor con lo que es quizás el maltrato o algún tipo de violencia", ha abundado, para agregar que pueden sufrir violencia de género, sexual o doméstica y destacar que Aexpainba y este grupo de mujeres están trabajando en el desarrollo de un plan de igualdad de la entidad.