Noelia Rodríguez tomará posesión como nueva concejala del PP en Cáceres tras la renuncia de Raquel Preciados

El alcalde asegura que hará "un pequeño ajuste" en el equipo de Gobierno con la nueva incorporación



CÁCERES, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Nueva Generaciones (NNGG) en Extremadura, Noelia Rodríguez Campos, tomará posesión como nueva concejala del PP en el Ayuntamiento de Cáceres tras la renuncia a su acta de Raquel Preciados, que abandona el equipo de Gobierno por cuestiones personales.

La renuncia de Preciados se llevará al Pleno municipal ordinario que se celebra este jueves, día 18, y una vez se formalice hay que dar traslado a la Junta Electoral Central para que pida la credencial de la siguiente en la candidatura, que es la joven Noelia Rodríguez, de 26 años y técnico superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico.

Una vez que se expida su credencial tomará posesión probablemente en un Pleno extraordinario que el consistorio cacereño celebrará antes de que finalice enero para aprobar la gratuidad del autobús urbano para menores de 16 años y la bonificación del 50% de los bonos para el resto de los usuarios. Si no fuera posible, tomará posesión en el Pleno ordinario del mes de febrero.

Así lo ha indicado el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, que ha explicado que las delegaciones de Raquel Preciados, que era concejala de Turismo y Patrimonio Histórico las asumirá el concejal de Economía, Ángel Orgaz, que se encargará también de Turismo, mientras que el edil de Urbanismo, Tirso Leal, asumirá Patrimonio Histórico.

No obstante, Mateos ha adelantado que se hará "un pequeño ajuste" en el equipo de Gobierno local una vez tome posesión la nueva concejala, a quien se le asignarán algunas competencias que no ha revelado.

Respecto a la marcha de Raquel Preciados, el alcalde ha señalado que respeta la decisión "personal" de renunciar a su acta de concejal pero le "da mucha pena" que se vaya porque "Raquel es una magnífica profesional". "Yo creo que eso no le cabe a nadie duda, y ha sido una magnífica concejal de Turismo y de Patrimonio Histórico en los siete meses que ha tenido esa delegación", ha aseverado Mateos.

"Pero cuando alguien pone encima de la mesa cuestiones personales y familiares, pues hay que aceptarlas. Es una decisión que es meditada, que no es fruto de levantarse un día y decirme me tengo que marchar, sino que a mí ya me lo trasladó justo antes de Navidad y se ha tomado un tiempo de reflexión y, al final, la mejor solución para ella era la decisión que ha tomado y, por lo tanto, yo la acepto", ha explicado Mateos.

En declaraciones a los medios este martes tras visitar la demolición del Bloque C de la calle Ródano de Aldea Moret, el regidor ha destacado que "el Gobierno va a seguir trabajando con total normalidad", al tiempo que le ha deseado a Raquel Preciados "todo tipo de éxitos y que siga con su carrera profesional como funcionaria de la Junta de Extremadura".