El norte de la provincia de Cáceres permanece este martes en aviso amarillo por nieve

Publicado 27/02/2018 8:05:32 CET

CÁCERES, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El norte de la provincia de Cáceres se encuentra este martes, 27 de febrero, en aviso amarillo por nieve, que podrá alcanzar en 24 horas los cinco centímetros de espesor a partir de los mil metros.

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha decretado el nivel de alerta amarilla, para este martes, desde las 9,00 y hasta las 18,00 horas.

Ante esta previsión, el 112 recomienda a los ciudadanos no viajar si no es necesario, y en caso de hacerlo no ir solo y usar el transporte público, así como "llevar cadenas, el depósito lleno, un teléfono móvil y no conducir de noche".

En casa es recomendable tener calefacción, linternas con las baterías cargadas y un teléfono para comunicarse, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.