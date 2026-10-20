El nuevo contrato de seguridad del Centro Marcelo Nessi de Badajoz incluirá más horas de vigilancia y mayor coordinación

El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, y el director general de Servicios Sociales, Eliseo Fernández, ofrecen una rueda de prensa - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha iniciado la tramitación del nuevo contrato del servicio de seguridad del Centro de Cumplimiento de Medidas Judiciales 'Vicente Marcelo Nessi' de Badajoz, que incluye como novedades más horas de vigilancia y mayor coordinación entre los agentes implicados.

El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, y el director general de Servicios Sociales, Eliseo Fernández, han explicado este martes en rueda de prensa los detalles del contrato, cuya intención es que pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2027, siempre que se complete la tramitación administrativa correspondiente y se cumplan los plazos previstos.

El presupuesto base de licitación para el periodo inicial de doce meses asciende a 2.476.350,76 euros, IVA incluido, mientras que, por su parte, el valor estimado del contrato se sitúa en 6.549.026,82 euros, incluyendo las posibles prórrogas y modificaciones previstas en el expediente hasta alcanzar un máximo de 36 meses.

El consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia ha hecho hincapié en que la seguridad en centros como el 'Vicente Marcelo Nessi' es "absolutamente troncal" y "fundamental", ya que en él hay menores que cumplen medidas judiciales y sus profesionales tienen que tener "toda la garantía" de poder cumplir con su trabajo de "manera segura".

Al respecto, ha incidido en que la necesidad de seguridad no es "teórica", ya que en el centro pacense se han registrado incidentes "históricamete", momento en el que se ha referido a episodios "graves" producidos este mismo año en febrero, en mayo y en julio, en los que varios profesionales resultaron heridos.

Por ello, ha aseverado que, desde que asumió las competencias en la materia, uno de los objetivos ha sido intentar bajar "lo máximo posible" e incluso eliminar, si fuera posible, estas incidencias en el centro, algo que se ha visto en que "han mejorado muchísimo" algunas variables.

Así, Fernández ha puesto en valor que se ha conseguido una reducción de los expedientes disciplinarios, que han pasado de 284 a 94, y de las medidas cautelares de separación del grupo, de 45 a 22. "La consejería no solo está trabajando en ello, sino que está consiguiendo resultados, que para eso estamos", ha dicho.

Además, el vicepresidente extremeño ha señalado que la seguridad de los vigilantes no es una cuestión secundaria, ya que proteger a los trabajadores es también proteger a los menores, ha dicho.

De este forma, ha asegurado Óscar Fernández que el nuevo contrato no atiende únicamente a las horas de vigilancia sino que la Junta pretende que sea una "herramienta global" y una "herramienta para mejorar la organización del servicio".

Por ello, introduce mejoras en la planificación de los turnos e incide en la coordinación "efectiva" entre los vigilantes, la dirección del centro, los trabajadores que no sean de seguridad y los responsables en ese ámbito; junto a la formación específica y continua para prevenir y gestionar situaciones de agresión o de violencia y establece "protocolos claros de actuación".

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