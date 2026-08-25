La pensión media alcanza los 1.173,79 euros en agosto en Extremadura, un 5,74 por ciento más en tasa interanual

Archivo - Varios pensionistas juegan al dominó en un parque de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La pensión media del sistema de la Seguridad Social, que comprende la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y favor de familiares) ha alcanzado los 1.173,79 euros mensuales en agosto en Extremadura, un 5,74 por ciento más que en el mismo mes del año anterior.

Por provincias, Badajoz registra 1.180,62 euros de pensión media, un 5,76 por ciento más que en agosto de 2025; y Cáceres 1.163,94 euros (un 7,72 por ciento más en tasa interanual).

La comunidad extremeña, así, acumula 249.697 pensiones totales en agosto (+1,98 por ciento más en tasa interanual), lo que supone el 2,37 por ciento del total nacional.

Por provincias, la de Badajoz contabiliza 147.356 pensiones (+2,10 por ciento interanual); y la de Cáceres 102.341 pensiones (+1,81 por ciento).

A su vez, la Seguridad Social ha destinado en el presente mes de agosto la cifra récord de 14.470,4 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas en España, un 6,2% más que en igual mes de 2024, según ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

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