Piden consolidar el puesto de 25.000 empleados públicos de Extremadura frente a los "ERE encubiertos" de las oposiciones

06/04/2019

MÉRIDA, 6 Abr.

Unas 300 personas se han concentrado este sábado en Mérida para reclamar un proceso de consolidación de los puestos de trabajo de los aproximadamente 25.000 empleados públicos de todas las administraciones que no son funcionarios y cuyas plazas ven peligrar tras una media de doce años de experiencia por la amenaza que suponen unas oposiciones pactadas con los sindicatos mayoritarios que consideran un "ERE encubierto".

Convocados por la Coordinadora estatal de empleadas y empleados públicos en fraude de ley y abuso de temporalidad, estos trabajadores, que son interinos, personal laboral temporal e indefinidos no fijos, se han agrupado en Extremadura en torno a una asociación, que hace unos meses nació como plataforma, que aglutina a cuatro colectivos.

Se trata de la Plataforma de Interinos y Laborales Temporales de la Junta de Extremadura (PILTEx), la Asociación de profesionales no fijos del Sexpe (Apronfis), la Asociación de Bomberos forestales de Extremadura (Abofinex) y el Sindicato USO.

La concentración ha tenido lugar este sábado en la Plaza de España de Mérida, donde portaban pancartas en contra de las oposiciones acordadas entre las administraciones y los sindicatos mayoritarios y contra la precariedad laboral, y con cánticos como 'Quien está, se queda' y 'Gobierne quien gobierne, el empleo y lo público se defienden'.

En concreto, la coordinadora estatal reclama la paralización "inmediata" de los "falsos procesos de estabilización", sin perjuicio de la continuidad de la oferta de plazas ordinarias para cubrir bajas de efectivos.

También la suspensión y anulación de todo cese y despido "ilegal"; la estabilización mediante regularización administrativa de todo el personal público "en fraude y abuso de temporalidad"; igualdad de trato y condiciones de trabajo entre personal temporal y fijo de la Administración; la reversión de la privatización y la recuperación de vacantes y plazas amortizadas sacando a oferta de empleo público las

plazas necesarias para acabar con las plantillas deficitarias.

En declaraciones a los medios de comunicación, la presidenta de Piltex, Marisa González, ha subrayado que sobre todo reclaman la paralización de las ofertas de empleo público que "estan vendiendo los sindicatos mayoritarios y las administraciones como una gran creación de empleo", algo que es "mentira", puesto que se trata de una "sustitución de personal mayor por gente joven y no crean plaza".

Al mismo tiempo pide que "estabilicen a las personas, no a los puestos", ya que estos trabajadores llevan realizando estas tareas una media de 14 años en los que no han tenido "oportunidad", afirma González, de quedarse con sus plazas, en tanto que no han salido oposiciones.

"Ya hemos demostrado que accedimos a la administración por un proceso selectivo y, con nuestra experiencia, que podemos defender ese puesto". Al respecto, ha reclamado la aplicación del sistema de concurso recogido en la Ley de Función Pública y el Estatuto Básico del Empleado Público que les permita consolidarse en sus puestos de trabajo.

Así, ha señalado que en otras comunidades autónomas, a través de una inicativa legislativa popular (ILP), están afrontando un problema "endémico" en el país, con 700.000 afectados, con "verdaderas" leyes de estabilización, no como en Extremadura donde les "mandan a la calle con doce años de experiencia y 50 de edad, que es la tragedia de mucha gente".

Finalmente, y tras señalar que el colectivo ya se ha reunido con todos los grupos parlamentarios antes de la disolución de la Asamblea por las elecciones del 26 de mayo, para exponer su situación, y sin que hayan tenido una respuesta definitiva a sus demandas, han advertido a los componentes del nuevo parlamento y al Ejecutivo resultante de las próximas elecciones que "desde el minuto uno" les tendrán exigiendo sus reivindicaciones.