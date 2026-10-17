El plazo para pedir los 400 euros del Bono Cultural Joven acaba el 31 de octubre y hay 7.210 solicitudes en Extremadura

El artista Guitarricadelafuente durante su actuación en el Festival B, en el Parc del Fòrum, a 19 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Álvaro Lafuente Calvo, conocido artísticamente como Guitarricadelafuente, es un cantautor, guitarris - Kike Rincón - Europa Press

MADRID/MÉRIDA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El plazo para que las personas nacidas en 2008 soliciten la ayuda de 400 euros del Bono Cultural Joven 2026 --que ha recibido 7.210 peticiones en Extremadura-- finaliza el próximo 31 de octubre, según ha informado el Ministerio de Cultura que impulsa este programa dirigido a las personas que hayan cumplido o vayan a cumplir 18 años durante este año.

En esta quinta edición ya se han recibido 337.157 solicitudes. Por comunidades autónomas, Andalucía encabeza el número de peticiones, con 67.091, seguida de Cataluña, con 53.294, y la Comunidad de Madrid, con 52.596. A continuación figuran la Comunidad Valenciana (37.888), Castilla-La Mancha (15.835), Castilla y León (15.071), Galicia (14.912), País Vasco (13.666), Canarias (13.503) y Murcia (12.194).

El resto de las solicitudes proceden de Aragón (8.927), Extremadura (7.210), Baleares (6.077), Asturias (5.780), Navarra (5.232), Cantabria (3.929), La Rioja (2.298), Ceuta (692) y Melilla (588). Además, se han registrado 374 solicitudes desde el extranjero.

El Bono Cultural Joven funciona mediante una tarjeta de prepago, disponible en formato virtual para el teléfono móvil o en formato físico, que permite gastar los 400 euros concedidos en productos y servicios culturales de los establecimientos adheridos al programa. Actualmente, hay 4.159 comercios y entidades participantes en toda España.

La ayuda se distribuye en tres categorías: hasta 200 euros para artes en vivo y audiovisuales, patrimonio cultural y materiales para la creación artística; hasta 100 euros para productos culturales en soporte físico, como libros, revistas, videojuegos, discos de vinilo y CD; y otros 100 euros para consumo digital o en línea, incluidas suscripciones a plataformas musicales y audiovisuales, libros digitales y prensa.

Como alternativa, los beneficiarios pueden destinar la totalidad de la ayuda a una única categoría entre cursos y talleres de contenido cultural, instrumentos musicales o medios de creación y material artístico. Una vez concedida la ayuda, los jóvenes disponen de un año para utilizar el saldo en los establecimientos adheridos.

Para solicitar el bono es necesario identificarse mediante Cl@ve, con registro básico o avanzado, o certificado digital. El trámite puede realizarse en nombre propio o mediante la representación de un adulto, para lo que es preciso adjuntar el formulario correspondiente firmado por el beneficiario.

El Bono Cultural Joven comenzó en 2022, cuando se concedió a 277.607 personas. En 2023, la cifra ascendió a 323.668 beneficiarios; en 2024 alcanzó los 334.435 y en 2025, durante la cuarta edición, llegó a 363.054 jóvenes.

En total, el programa ha beneficiado a 1.298.764 personas durante sus cuatro primeras ediciones, según los datos del Ministerio de Cultura.