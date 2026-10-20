El pleno de la Asamblea debate este jueves sobre vivienda y pensiones y una iniciativa en defensa de la jueza Biedma

Junta de Portavoces de la Asamblea de Extremadura del 20 de octubre de 2026 - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Asamblea de Extremadura del próximo jueves, día 22, incluye en su orden del día el debate de iniciativas sobre vivienda, pensiones y la situación en Ceuta, así como una propuesta del PP en defensa de la jueza Beatriz Biedma frente a las "cloacas del PSOE".

Así, a las 09,00 horas se iniciará la sesión plenaria con preguntas a la presidenta de la Junta, María Guardiola, sobre el modelo de pensiones (por parte de Unidas por Extremadura) y sobre la eliminación de impuestos a las eléctricas (por parte del Grupo Socialista).

Tras ello, en el turno de preguntas a consejeros, Unidas cuestionará a la Junta sobre si comparte la huelga general prevista en España; y el PSOE sobre el "equilibrio territorial" en los Presupuestos extremeños para 2027 y sobre un posible pacto en materia de vivienda en la comunidad.

A continuación está previsto el debate de una interpelación de Unidas por Extremadura sobre las plantas de biometano previstas en la comunidad; así como de una moción del mismo grupo en materia de protección a la infancia y la adolescencia.

Ya en el apartado de propuestas de impulso, el PSOE planteará con una de ellas a la Junta el pacto por la vivienda que ya ha ofrecido el líder autonómico de dicho partido, Álvaro Sánchez Cotrina; y con otra solicitará al Gobierno de María Guardiola medidas en apoyo al olivar tradicional de montaña de la variedad manzanilla cacereña.

A su vez, Unidas defenderá en otra propuesta de impulso que la Junta introduzca mejoras en el sector de la educación infantil.

El orden del día del pleno de la Asamblea del próximo jueves contempla, además, el debate de una propuesta de pronunciamiento que plantea el PP en "defensa" de la jueza Beatriz Biedma, que investigó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por su contratación en la Diputación de Badajoz; y otra iniciativa del mismo tipo por parte de Vox sobre la situación de "inseguridad" y de los jóvenes en Ceuta.

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