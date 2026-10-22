El pleno de la Asamblea debate este jueves sobre vivienda y pensiones y una iniciativa en defensa de la jueza Biedma

Archivo - Pleno en la Asamblea de Extremadura, en una foto de archivo - ASAMBLEA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Asamblea de Extremadura de este jueves, 22 de octubre, incluye en su orden del día el debate de iniciativas sobre vivienda, pensiones y la situación en Ceuta, así como una propuesta del PP en defensa de la jueza Beatriz Biedma frente a las "cloacas del PSOE".

Un pleno que en esta ocasión arrancará media hora antes de lo habitual, a las 9,00 horas, con las preguntas a la presidenta de la Junta, María Guardiola, a la que Unidas por Extremadura preguntará sobre el modelo de pensiones, mientras que el PSOE le interpelará sobre la eliminación de impuestos a las eléctricas.

Tras ello tendrá lugar el turno de preguntas a miembrois del Consejo de Gobierno, a los que Unidas por Extremadura cuestionará sobre si comparte la huelga general prevista en España, y el PSOE sobre el "equilibrio territorial" en los Presupuestos extremeños para 2027 y sobre un posible pacto en materia de vivienda en la comunidad.

A continuación está previsto el debate de una interpelación de Unidas por Extremadura sobre las plantas de biometano previstas en la comunidad, así como de una moción del mismo grupo en materia de protección a la infancia y la adolescencia.

Ya en el apartado de propuestas de impulso, el PSOE planteará con una de ellas a la Junta el pacto por la vivienda que ya ha ofrecido el líder autonómico de dicho partido, Álvaro Sánchez Cotrina, y con otra solicitará al Gobierno de María Guardiola medidas en apoyo al olivar tradicional de montaña de la variedad manzanilla cacereña.

A su vez, Unidas por Extremadura defenderá en otra propuesta de impulso que la Junta introduzca mejoras en el sector de la educación infantil.

El orden del día del pleno del jueves concluirá con dos proopuestas de pronunciamiento, una de ellas del PP para reclamar responsabilidades ante el caso 'Leire Díez' y en apoyo de la jueza Beatriz Biedma, y otra de Vox para reclamar medidas en apoyo de los jóvenes de Ceuta.