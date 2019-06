El pleno de investidura de Guillermo Fernández Vara arranca este lunes en la Asamblea y el jueves tomará posesión

Publicado 24/06/2019 8:19:38 CET

MÉRIDA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno de investidura para la elección de Guillermo Fernández Vara como presidente de la Junta se iniciará este lunes en la Asamblea de Extremadura, de tal forma que saldrá elegido en la sesión del martes gracias a la mayoría absoluta de su grupo parlamentario, el Socialista, y tomará posesión del cargo por tercera vez, tras las de 2007 y 2015, el próximo jueves, día 27, al igual que hace cuatro años, en la plaza de los naranjos del parlamento regional, a partir de las 20,00 horas.

Así, el pleno de investidura comenzará este lunes a las 18,00 horas, con la única intervención de Fernández Vara y sin límite de tiempo. Ya el martes se reanudará la sesión a las 10,00 horas con la intervención de los grupos parlamentarios, en orden de mayor a menor representación, salvo el del candidato, que cerrará las intervenciones.

Así, en primer lugar tomará la palabra el Grupo Parlamentario Popular, seguido por Ciudadanos, Unidas por Extremadura, para cerrar el Grupo Socialista.

Cada uno de ellos dispondrá de un primer turno de intervención de 30 minutos, a los que Fernández Vara podrá responder de forma individualizada o conjunta. La sesión se cerrará con una última intervención y con la votación nominal del candidato a la Junta de Extremadura.

Dado que Vara es el único candidato y que su partido disfruta de la mayoría absoluta lograda el pasado 26 de mayo, tras su previsible elección el martes tomará de posesión del cargo dos días después, el jueves, 27 de junio, a las 20,00 horas, en la Plaza de los Naranjos de la Asamblea.

Fernández Vara ya ha avanzado que planteará en su discurso de investidura cuáles son a su juicio las "prioridades" de la comunidad, y ofrecerá además "consensos" en temas que considera "también importantes".

Además, incorporará al debate en su investidura el bloque legislativo que pretende desarrollar a lo largo de la legislatura, con la pretensión también de que éste se distribuya "mejor" y no se concentre "mucho demasiadas leyes" en el último periodo de sesiones como ha dicho que ha ocurrido en las dos últimas legislaturas en Extremadura.

Aunque no hay dudas con respecto al resultado, aún se desconoce el signo del voto de los grupos de la oposición. Así, el presidente del Grupo Parlamentario Popular, José Antonio Monago, ha asegurado que el PP no apoyará a Vara porque para "eso ya tiene los votos del Partido Socialista". En cualquier caso, no ha desvelado si se abstendrá o si votará en contra.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, Cayetano Polo, ha indicado que su grupo espera del discurso de investidura "propuestas" y "compromisos" para crear empleo "para convencer al resto de diputados", y que en consecuencia su grupo decidirá el sentido de su voto tras escuchar a Fernández Vara.

Finalmente, la presidenta del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha avanzado que no se va a consultar con las bases de los partidos que conforman la coalición el sentido del voto a la investidura del socialista Guillermo Fernández Vara, dado que no puede condicionar el resultado y, por tanto, lo considera "innecesario". No obstante, aún no tienen decidido en el grupo parlamentario el signo de su voto.