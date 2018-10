Podemos apuesta por elaborar "entre todos" un Pacto contra la Pobreza en Extremadura "calendarizado" y "presupuestado"

Publicado 17/10/2018 14:25:04 CET

MÉRIDA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Grupo Podemos en la Asamblea de Extremadura, Irene de Miguel, ha apostado por la articulación "entre todos" en la región de un Pacto contra la Pobreza en la comunidad que "realmente se lleve a cabo", y que esté "calendarizado" y "presupuestado".

De este modo, ha abogado por que en la elaboración de dicho pacto participen diferentes organizaciones que trabajan contra la pobreza en Extremadura.

Además, ha incidido en que en la lucha contra la pobreza "no" se puede continuar "haciendo cantos al sol y dar noticias sin que eso venga con un calendario y con un presupuesto detrás".

Así se ha pronunciado Irene de Miguel, en respuesta a una petición realizada por EAPN-Extremadura en dicho sentido, durante un acto institucional celebrado este miércoles en la Asamblea con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

En este sentido, ha considerado que los datos de pobreza que registra la comunidad extremeña suponen "una auténtica bofetada" al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y a su ejecutivo, que "entró diciendo que iba a reducir el índice de pobreza y que lo ha incrementado ocho puntos", lo que supone a su juicio "una vergüenza, una escándalo".

Al respecto, ha incidido en que "son datos terribles, demoledores" que Extremadura esté en la cabeza de pobreza dentro del país, con el 44,3 por ciento de personas en riesgo de pobreza ha dicho De Miguel, quien ha considerado "urgente" que Fernández Vara se responsabilice de dicha situación.

En la misma línea, ha criticado la "indolencia" del presidente de la Junta ante las tasas de pobreza de Extremadura, y ha añadido que Vara "debería replantearse si va a dormir hoy bien después de conocer los datos del informe de pobreza" relativos a la comunidad.

La diputada de Podemos, igualmente, ha considerado "urgente" que se asuma que "no" se puede "dejar a tantísima gente fuera del sistema", y ha defendido que "obviamente" se necesita a juicio de Podemos "un nuevo modelo productivo" en Extremadura que "no esté quebrado" como el actual, ha dicho, y que aspire a generar puestos de trabajo "estables y de calidad".

MEDIDAS PLANTEADAS POR PODEMOS

También, y como contraposición a la "gestión" de la Junta, Irene de Miguel ha aseverado que Podemos "va por el buen camino" en cuanto a la defensa de medidas contra la pobreza y contra la exclusión social, como por ejemplo la ley de Renta Garantizada a propuesta de su partido, que se encuentra en tramitación en la Asamblea y que "es algo de necesidad".

"Vara tendría que replantearse cuando dice que nuestros salarios son competitivos para animar a las inversiones extranjeras... Debería replanteárselo porque sería para darle con el informe de la pobreza en la cabeza cada vez que dice eso", ha espetado al respecto.

También ha lamentado que Vara "se vanagloria de que el 33 por ciento de las personas que están en personas sean trabajadoras", lo que evidencia que "hay una frágil línea entre pobreza y empleo" en la región.

De igual modo, ha destacado que Podemos "va por el buen camino" cuando plantea subir el Salario Mínimo Interprofesional, y ha añadido que una medida como ésta "no se entiende que Vara, que es el presidente de la comunidad autónoma con la renta per cápita más baja, no esté presionando y no esté aireándose de este tipo de medidas". "No le hemos visto hacer ni un solo gesto de agradecimiento a estos presupuestos", ha indicado.

"No entendemos esta indolencia de Vara y creemos que es una bofetada absoluta a su gobierno y a su gestión", ha espetado De Miguel, quien ha defendido que "los planes de empleo social que van para ayudar a esas personas en los municipios que están en riesgo de exclusión no sean planes de empleo precarios que mantengan a esas personas en la pobreza".