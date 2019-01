Podemos Extremadura reclama negociar con Renfe la Obligatoriedad de Servicio Público para eximir el pago

Publicado 21/01/2019 13:05:47 CET

Podemos Extremadura ha reclamado a la Junta de Extremadura que negocie con Renfe la Obligatoriedad de Servicio Público (OSP) para que se exima este pago hasta que Extremadura cuente con un sistema ferroviario "digno, de calidad y seguro" y que se haga cargo el Estado de este coste.

Así lo ha indicado este lunes la candidata de Podemos a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Irene de Miguel, quien ha señalado que la manera en la que el PSOE no va a pagar esta OSP es "irresponsable y ambigua, sin sentarse a negociar y simplemente no pagándola porque la consejera ha considerado que no lo iba a pagar", ante lo que ha considerado que "esas no son los formas".

Por ello, Podemos ha presentado este lunes una propuesta de impulso para reclamar que Renfe "reconozca la excepcionalidad del sistema ferroviario extremeño y se renegocie el contrato" y no se tenga que pagar esta Obligatoriedad de Servicio Público.

Asimismo, Irene de Miguel, ha indicado que "los servicios públicos hay que pagarlos" y que hay que conseguir que "el Estado asuma la OSP, hasta que no tengamos un servicio digno, con lo cual entendemos que no vale tomar decisiones de manera unilateral".

A esto último ha añadido que esto se hace "porque sabemos que a nivel nacional está gobernando su partido, pero no sabemos si el día de mañana el contexto nacional cambia y nos vemos a lo mejor los extremeños con una multa por no haber pagado y habernos saltado un convenio que tenemos firmado".

De Miguel ha reiterado que "las cosas no se pueden hacer así" y que no se puede ser "tan irresponsables porque el día de mañana los que van a pagar todo esto son los extremeños".

