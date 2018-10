El PP critica que en la provincia de Cáceres "sólo se ha ejecutado el 30 por ciento" de los Presupuestos del Estado 2008

Actualizado 10/12/2008 14:00:25 CET

CÁCERES, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El senador del PP por la provincia de Cáceres, José Manuel García Ballesteros, criticó hoy el hecho de que en la provincia cacereña "sólo se haya ejecutado el 30 por ciento de los Presupuestos Generales del Estado para 2008", e instó a la delegada del Gobierno en Extremadura, Carmen Pereira, y al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, a que expliquen "dónde está el resto del dinero que estaba previsto invertir y que no se ha gastado".

En una rueda de prensa en la sede del PP en la capital cacereña, el senador explicó que la semana pasada pidió la comparecencia en la Cámara Alta del secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, para que rindiera cuenta del grado de ejecución de los PGE de 2008 en la provincia cacereña y, según los datos aportados, el Gobierno central ha invertido en lo que va de año 54.248.000 euros y otros 22.124.000 provinientes de diversos organismos.

Según el senador 'popular' la suma de estas cifras supone apenas el 30 por ciento de los casi 300 millones que los PGE contemplaban para la provincia cacereña en este año, por lo que acusó al Gobierno de "mentir", ya que "aunque digan que van a invertir, luego no se ejecutan los proyectos", aseveró.

En este sentido, recordó que las obras del AVE se están presupuestando desde el 2002, pero "el AVE no ha llegado todavía" y añadió que "se han escrito más kilómetros de tinta que los que se han hecho en obras". "Los Presupuestos Generales del Estado para la provincia de Cáceres son mentira y todo lo que se promete y consta en ellos después no se ejecuta", subrayó el senador.

De la misma forma se refirió a otros proyectos como el abastecimiento de agua a Cáceres, cuyas obras han comenzado recientemente o la Comisaría de Policía en la capital cacereña, que se contemplaba en 2008, "pero que en los presupuestos del 2009 ni se recoge", aseveró.

Por todo ello, instó a la delegada del Gobierno y al presidente de la Junta de Extremadura a que expliquen públicamente dónde está el dinero que debería haberse invertido en la provincia "y no ha llegado en lo que va de año".

VETO A LOS PGE 2009

Ballesteros explicó en su comparecencia que precisamente "ese nulo nivel de compromiso con la región y la provincia" ha sido una de las razones para apoyar el veto a las cuentas de 2009 que ayer tuvo lugar en el Senado con los votos de ERC, CIU, IU y PP.

El senador, a preguntas de los periodistas, justificó la alineación del PP con los otros partidos porque "el fin último de todos era poner en evidencia que las cuentas no son realistas, están desactualizadas, no afrontan la crisis económica y no son las que necesita España", aseguró.

Además, explicó que si los PGE de 2009 no consiguen ahora en el Congreso de los Diputados la mayoría de los votos habrá que realizar unas nuevas cuentas o prorrogar los de 2008 en cuyo caso se daría la circunstancia de que aparecerían partidas como la de la Comisaría de Cáceres que sí está presupuestada en las cuentas de este año pero no está prevista en las del próximo ejercicio.