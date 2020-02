El PP dice que con Vara "se han encendido todas las alertas" por el "desastre" en empleo y pide otras políticas

Publicado 04/02/2020 13:36:46 CET

MÉRIDA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en la Asamblea de Extremadura, Cristina Teniente, ha advertido de que con el socialista Guillermo Fernández Vara en el poder "se han encendido todas las alertas" en materia laboral en la región por unos datos en dicha temática "dramáticos", que suponen un "desastre absoluto sin paliativos", y ante los cuales reclama otro tipo de políticas.

"Si alguien no se da cuenta de que esto es imposible de seguir sosteniendo con las mismas políticas es que está ciego", ha espetado Teniente, quien ha criticado que "no se están aplicando políticas coyunturales hace mucho tiempo", así como que "se dopó el mercado laboral con recursos públicos para sujetar estos datos, esta caída" pero no han resultado, ha dicho, efectivos.

En este sentido, en rueda de prensa este martes en Mérida, ha incidido en que el PP ya avisó de que la política laboral en la región iba a propiciar "un auténtico desastre, un desastre absoluto sin paliativos, sin disimulos en cualquier parte que se mire la estadística" de paro, y ha lamentado que "no hay ni un solo dato que dé luz" a un mercado "hundido" por el gobierno socialista que "arrastra las cifras récord de paro en el país".

"Quien no quiera ver esto no se convierte en parte de la solución sino del problema", ha espetado Teniente, quien ha incidido en que el mercado laboral extremeño en la última EPA propició un "diagnóstico que se confirma" ahora con los datos de paro de enero, y que llevan a que "Extremadura se vacía porque el mercado laboral se vacía y porque echa a la gente, echa a los jóvenes", ha lamentado.

En este punto, la 'popular' ha criticado que con las políticas del PSOE en el Ejecutivo regional en enero Extremadura haya bajado la afiliación a la Seguridad Social, así como que se esté "destruyendo" empleo "a una velocidad de vértigo" pese a que la Junta defiende --ha dicho-- que "la economía va como un cañón", y ha considerado que este planteamiento a su juicio lleva a que "alguien sobra en el ejecutivo: o el que dice que la economía crece o el que no es capaz de crear empleo con la economía creciendo".

"No se puede hablar de datos medio regulares. Son malos de solemnidad y además están afectando a un colectivo especialmente vulnerable como los menores de 25 años", ha añadido Cristina Teniente, quien ha lamentado que la Junta no aporta "solución" pese a que se siguen "echando a razón de 12 extremeño por día" y que se hayan registrado en enero "500 autónomos menos" en la región.

COMPARECENCIA DE LA CONSEJERA

En su comparecencia ante los medios, la portavoz 'popular' ha anunciado también que su grupo ha pedido la comparecencia en sede parlamentaria de la consejera de Empleo, Esther Gutiérrez, para que diga "qué piensa hacer" aparte de "echar la culpa a todos los demás menos a ella" ante las "dramáticas" cifras de paro en enero que, según ha criticado, se unen además a las de la última EPA.

Al respecto, ha afirmado que el Ejecutivo regional del PSOE "se empeña en revalidar" la "triple medalla de oro en paro en todas las modalidades", al situar a la región como la que "más paro" acumula de España, así como al propiciar --ha indicado-- que la "brecha" en esta temática "sigue agrandándose" con respecto al resto del país.

En esta línea, ha recordado que los socialistas "son responsables" del paro femenino que acumula Extremadura, así como también de que se haya "desplomado" el empleo en el sector agrario.

Al respecto, ha incidido en que en agricultura "hay 8.800 afiliados menos en Agricultura desde que Vara es presidente mientras en España ha subido la afiliación de casi 39.000 afiliados más en Agricultura", lo que evidencia a su juicio que "algo está pasando en el campo extremeño" y que "hay un problema en el sector primario en general pero en el campo en particular".