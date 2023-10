El PP en Extremadura cierra filas en apoyo a Feijóo y defenderá la región frente al "daño" de que Sánchez sea presidente

MÉRIDA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP en Extremadura ha cerrado filas en apoyo al líder nacional de la formación, Alberto Núñez Feijóo, tras su investidura fallida como presidente del Gobierno, e incide en que defenderá a la comunidad frente al "daño" que podría suponer para la región que el socialista Pedro Sánchez repitiera como jefe del Ejecutivo nacional.

Lo ha hecho con una rueda de prensa conjunta este lunes en Mérida con participación de representantes tanto de la formación a nivel regional (con el secretario general, Abel Bautista, como compareciente ante los medios), como de los diputados 'populares' extremeños en el Congreso de los Diputados (Cristina Teniente, Antonio Cavacasillas, Carlos Floriano y Alfonso Macías).

En la rueda de prensa, Bautista ha reprochado al PSOE extremeño la "incomparecencia" ante la "gravedad" de que Sánchez pueda negociar una investidura con formaciones independentistas, por el "daño" que ello supondría para regiones como Extremadura, en tanto que "no" se repartiría en "igualdad de condiciones" para todas las CCAA.

"Un Gobierno de Sánchez afecta negativamente a Extremadura en muchos aspectos", ha espetado Abel Bautista, quien ha advertido de que los independentistas están "chantajeando a todos", y de que si finalmente Pedro Sánchez ostenta de nuevo el poder a nivel nacional la comunidad extremeña se quedará sin una financiación "justa".

"Los extremeños somos los últimos en los que pensar y a los que aportar financiación" por parte de Sánchez, ha recalcado el secretario general del PP autonómico, quien ha afirmado que lo que pretende el socialista con formaciones independentistas "es incompatible con la democracia", en alusión a una posible amnistía y un referéndum en Cataluña.

De este modo, y tras incidir en que Pedro Sánchez "sabe que lo que quiere hacer es una ilegalidad", ha subrayado que el PP en Extremadura con su líder, María Guardiola, al frente "no" se va a callar ni se va a "esconder", sino que va a "defender todo lo que necesitan los extremeños", frente al "camino" elegido por el PSOE en la comunidad de "renunciar" a "resarcir" los "agravios" sufridos históricamente por la región.

En este punto, el secretario general del PP ha criticado también la "foto de la vergüenza" de los líderes provinciales socialistas apoyando a Sánchez, y con el extremeño Rafael Lemus a la cabeza, ha dicho, lo que demuestra que a su juicio los socialistas "venden su dignidad a cualquier precio".

FRAUDE ELECTORAL

Por su parte, la diputada extremeña en el Congreso por el PP Cristina Teniente, ha incidido en que desde su partido en la región "va a haber una bandera de defensa" de lo que "une" a los españoles, liderada por María Guardiola, frente al "fraude electoral" que a su juicio supone que el PSOE ahora aluda a una posible amnistía en Cataluña cuando esto no lo planteó antes de las elecciones generales.

"Se dijo (por parte del PSOE) una cosa antes de las elecciones para luego hacer la contraria", ha remarcado Teniente, quien ha considerado que es "terrible" lo que se está viviendo en España (en alusión a un posible nuevo Gobierno de Sánchez con apoyo de independentistas), y ha criticado también que el PSOE en Extremadura se esté comportando como una "comparsa" planteando a su líder nacional que haga "todo lo que tenga que hacer a costa de España".

En este punto, ha advertido de que una nueva investidura de Sánchez como presidente sería "letal" para España y para Extremadura, tanto porque significaría aceptar --indica-- un "chantaje" de un "prófugo" (en alusión a Carles Puigdemont), así como por el "pago" que supondría para algunas CCAA en detrimento, subraya, de otras como la extremeña.

Con ello, y ante la situación "crítica" que vive España por una posible investidura de Sánchez "teledirigida por los independentistas", Teniente ha exigido al PSOE en Extremadura, "si es que queda algo del PSOE de Extremadura", que diga públicamente y de forma explícita "sí o no" a una amnistía en Cataluña, porque "aquí no se ha hablado claro", añade.

Al respecto, ha reprochado también al secretario general del PSOE regional, Guillermo Fernández Vara, que defienda que "la solución la tienen que dar los expertos" cuando, en realidad, una amnistía en Cataluña "es una chantaje en toda regla al Estado" para "comprar" votos que permitan salir adelante una investidura.

Ha preguntado, así, a Fernández Vara si apoya o no una amnistía "y todas las cesiones que tiene preparadas Sánchez para su investidura"; y ha tachado de "lamentable" e "insoportable" que "el pago de los separatistas" se negocie "en silencio"; al tiempo que ha reiterado que lo que está haciendo el PSOE para intentar gobernar de nuevo supone "un fraude electoral en toda regla", porque tendría que haber planteado dicho partido su postura ante los independentistas "antes" de las elecciones generales.

Asimismo, y tras rechazar que el PP apoye una investidura de Pedro Sánchez con tal de evitar que lo hagan formaciones independentistas, la diputada extremeña se ha preguntado "¿por qué tiene que dar su apoyo el que ganó las elecciones de forma tan rotunda?". "No todo vale", ha subrayado la 'popular', que ha lamentado que en España se camina hacia un Gobierno "secesionista".

PRINCIPIOS "INTACTOS"

De su lado, el diputado del PP en el Congreso Antonio Cavacasillas ha destacado que sus compañeros en la Cámara Baja han terminado el intento de investidura de Feijóo con sus principios "intactos" frente a sus votantes, y en defensa de la "dignidad, la libertad y la igualdad" de todos los españoles.

Además, ha defendido a Feijóo como "claro ganador" de su intento de ser presidente, con un modelo de país basado en lo que "une" y "no en lo que divide", y tras "sentirse el representante de los ciudadanos que votaron a otros proyectos que no tenían en su programa la amnistía" en Cataluña, frente a un PSOE y sus "socios" más preocupados en su "interés" particular, ha afirmado.

"Ha sido (el intento de investidura de Feijóo) un tiempo ganado para la democracia", ha espetado Cavacasillas, frente a un Pedro Sánchez que "se ha escondido con cobardía" en el debate.

En esta línea, el diputado 'popular' ha defendido que en el intento de investidura de Núñez Feijóo "ha ganado el debate" y se ha ofrecido "un horizonte de futuro" para una España "más optimista"; tras lo cual ha agradecido "los síes de la honestidad" logrados por el candidato del PP a la investidura.