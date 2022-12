El PP de Extremadura encara el 2023 como el año de la "esperanza" y el "cambio"

Guardiola asegura que pone "en cuarentena" las encuestas del CIS y que ella se cree la "encuesta de la calle", que "pide a gritos un cambio"

MÉRIDA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha aseverado que su partido encara el próximo 2023 como el año de la "esperanza" y el "cambio", donde se seguirá construyendo un nuevo proyecto, "escuchando, dialogando y cumpliendo".

"Va a ser el año de la esperanza, el año del cambio, donde Extremadura será protagonista y no por ser la última y estar a la cola de todos los ránquines o ser ciudadanos de segunda para Sánchez sino todo lo contrario, porque vamos a dar un giro importante al destino de la región", ha remarcado.

Guardiola ha realizado estas declaraciones en la rueda de prensa posterior al último comité de dirección de los 'populares' extremeños de 2022 y en el que sus miembros han hecho un balance del año que está apunto de finalizar.

Así, en esta reunión del comité de dirección, se han abordado los problemas y las inquietudes de la "Extremadura real", ya que la situación de las familias, de los autónomos y de las empresas de la región "dista bastante" de la "Extremadura oficial" que se "vende" desde el gobierno de la Junta, según la presidenta del PP de Extremadura.

"Entiendo la política desde la escucha, y en este trabajo que venimos haciendo, en este proceso de escucha activa, hemos podido comprobar cómo hay muchísimos sectores sociales que estaban olvidados y cómo hay

muchas voces que estaban silenciadas", ha sentenciado.

En este sentido, ha añadido que Extremadura, afortunadamente, "ha tomado la palabra", "tiene voz" y, a través de la campaña 'Habla Extremadura', se han abierto debates que son los que "realmente interesan" a los extremeños" y en los que "no se habla de lo que le interesa al Partido Popular, se habla de lo que le interesa a la gente y de cómo el Partido Popular puede materializar las soluciones que demandan los extremeños".

Fruto de esos encuentros, ha recordado, el PP de Extremadura ha elaborado un plan de medidas urgentes y que gira en torno a cinco ejes, como son la fiscalidad, medidas de impulso económico, las infraestructuras, el mundo rural y servicios públicos de calidad.

Un plan que, como ha asegurado María Guardiola, está "vivo" y que se seguirá "enriqueciendo" durante 2023 para incorporar propuestas en áreas como la universidad, la cultura o la digitalización en la actividad pública.

ACUSA A VARA DE HABER "INCUMPLIDO" SU PALABRA

Durante su intervención, la presidenta del PP extremeño ha acusado al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, de haber "incumplido" su palabra al no haberse reunido con Guardiola, como así le trasladó en una reunión que ambos mantuvieron el pasado mes de julio.

De esta forma, y como consecuencia, la 'popular' no le ha podido hacer entrega del plan en el que el PP ha trabajado, a lo que ha añadido que Fernández Vara tampoco ha respondido al ofrecimiento de pactos en sanidad, educación o financiación.

"Ya sabemos cuál es su respuesta, la de siempre, es huir hace delante y es girar ese rodillo de mayoría absoluta que, lamentablemente, le está alejando cada vez más de los extremeños", ha apuntado.

EXTREMADURA HA SIDO EL "HAZMERREÍR DE ESPAÑA" CON EL TREN

La presidenta del PP extremeño también ha lamentado que Extremadura haya sido en 2022 el "hazmerreír de España" con el tren, ya que tras su inauguración, "más que mejorar nuestras vidas lo que ha supuesto es un problema para todos aquellos que han sufrido esas averías, esas incidencias, que para nada son aisladas y residuales".

También, y en cuanto a infraestructuras viarias, Guardiola ha criticado que lejos de tener a Cáceres y Badajoz unidas y conectadas por autovía se cuenta con que la única vía de comunicación está cortada al tráfico tras el socavón que se produjo tras el paso de la borrasca Efraín por la región, lo que afecta a los ciudadanos que hacen uso de la misma.

En esta línea, ha mostrado su pesar por el hecho de que el gobierno central no ponga "ninguna medida encima de la mesa" para solucionar el problema de la N-523, contando con el "silencio cómplice de Vara".

"Esto es lo que nos toca en Extremadura al menos hasta mayo. Tener un presidente que está pensando en su supervivencia política, tener un presidente agotado, que acaba de aprobar la semana pasada los últimos presupuestos de la Extremadura oficial, que contempla las inversiones de siempre que no se van a poder ejecutar porque no hay tiempo material", ha aseverado.

Así, ha dicho Guardiola que Vara, en el tiempo que queda hasta las elecciones, va a "prometer, como siempre, el cielo" y no va a poder "arrendar ni siquiera una nube", a lo que ha unido que el presidente de la Junta se ha "autosilenciado" en cuanto a los "grandes titulares" sobre proyectos industriales de los que "nada se sabe" en estos momentos.

"Nos sacaron del Perte y ya no se habla de la gigafactoría, no se habla de Elysium, no se habla de la azucarera. Esos proyectos, esas maquetas, no hay ninguno construido a escala real en la Extremadura real", ha aseverado.

Además, y respecto a los PGEx para 2023, aprobados la semana pasada, ha considerado que son las cuentas de la "patada para adelante" y del "rodillo", que reflejan que "se dispara el gasto" pero que "no solucionan los problemas de los extremeños".

Por ello, ha garantizado que su partido, si gana las próximas elecciones, elaborará los presupuestos de la "Extremadura real" y que contemplarán "bajada de impuestos" y fortalecerán la educación y la sanidad.

ENCUESTA DEL CIS

Por otro lado, y preguntada por los resultados de la última encuesta del CIS, publicada la semana pasada y que indicaba que el PP lograría entre 26 y 35 escaños en la Asamblea de Extremadura frente a los entre 24 y 32 del PSOE, María Guardiola ha sentenciado que, como la "gran mayoría" de los extremeños no se cree esta encuesta sino las internas que maneja su partido.

"Lo que me creo es la encuesta de la calle, que sí que pide a gritos un cambio, sí que se nos acercan y nos dicen que nos necesitan, que somos su esperanza. Esa es la encuesta que me creo y la única que me vale será la de las urnas el día 28 de mayo. Pero yo pongo en cuarentena, como la mayoría de los españoles, las encuestas del CIS", ha señalado.