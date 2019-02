El PP extremeño afirma que el rechazo a los PGE pone "fin a la legislatura" y reclama elecciones "cuanto antes mejor"

Publicado 14/02/2019 14:18:48 CET

MÉRIDA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP de Extremadura, Gema Cortés, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque elecciones generales "cuanto antes mejor" porque el rechazo este pasado miércoles al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) ha puesto "fin a la legislatura".

"Nosotros consideramos que ese mediador que buscaba Sánchez para Cataluña no es posible, el único mediador que podemos conocer es entre los españoles y las urnas, por tanto el señor Sánchez se ve obligado y tiene que convocar elecciones ya", ha señalado Cortés.

A preguntas de los periodistas este jueves en Mérida, la portavoz del PP de Extremadura cree que el jefe del Ejecutivo español "ya va tarde" porque cuando presentó la moción de censura dijo que iba a convocar elecciones y "han pasado ocho meses".

Así, ha remarcado que "cuanto antes mejor" porque "un Gobierno tan debilitado", a su juicio, no puede traer "nada bueno como se ha demostrado en estos ocho meses".

Además, sobre un posible 'superdomingo' electoral, Gema Cortés ha dicho que "sí o cuando él quiera" y ha recordado que Sánchez cuando no era presidente "decía que no podíamos tener un gobierno con Rajoy si no había presupuestos". "Pues eso es lo que ha sucedido en España, por tanto cuando él quiera (comicios) pero ya", ha apostillado.

LEGISLATURA "MARCADA POR LA MENTIRA"

A este respecto, Gema Cortés ha incidido en que "lo que sucedió ayer fue ponerle fin a la legislatura del señor Sánchez" que, según ha afirmado, ha estado "marcada por la mentira y la cesión al chantaje de los independentistas".

"Desde luego desde el primer minuto el señor Pedro Sánchez ha mentido a los españoles, se presentó o presentó la moción diciendo que iba a convocar elecciones automáticamente", ha señalado Cortés, quien ha asegurado que "al final va a tener que convocar elecciones porque también ha mentido a la hora decir que tenía una mayoría parlamentaria que finalmente hemos visto que no ha sido así porque han rechazado los presupuestos que ha presentado".

Además, la portavoz del PP extremeño ha indicado que "en estos ocho meses" se ha visto "de todo en el Parlamento nacional" como ministros "que tuvieron que dimitir" y "otros muchos que tuvieron que haberse ido también por mentir y defraudar" así como que se "ha cedido al traslado de los golpistas independentistas a cárceles de Cataluña", a "una cumbre de Pedralbes como si España y Cataluña fuesen dos Estados" y se han "conocido 21 puntos" que Sánchez "ha escondido".

"Lo que estamos viendo a día de hoy es que ha cedido y que se ha rendido a los que quieren rendir a nuestro Estado", ha aseverado Cortés, al tiempo que ha reafirmado que "la única solución" es el PP como "única opción para frenar este chantaje" al que Sánchez "ha sometido a todos".

De igual modo, la portavoz del PP extremeño también ha reprochado al presidente regional, Guillermo Fernández Vara, que cuando éste pregunta "donde estaban los pactos ocultos", se ha visto "esta cumbre, el acercamiento de los presos" así como un "65 por ciento más de inversiones a Cataluña".

Ha considerado que Vara "no tiene que preguntarse dónde están los pactos ocultos, tiene que preguntarse que han supuesto estos ocho meses de Gobierno del señor Pedro Sánchez para Extremadura", ha espetado.

Finalmente, preguntada por las declaraciones del portavoz del PSOE extremeño, Juan Antonio González, que ha dicho que PP y Cs en la región son "monaguillos de Casado y de Rivera", Cortés ha respondido que le parece "llamativo" que esto "lo diga un partido que ha mentido y ha cedido al chantaje de independentistas" y que "ha puesto a los pies de los caballos a un país entero".