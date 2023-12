El PP extremeño destaca que 2023 ha sido el año "del cambio y del avance", con políticas que se van a consolidar en 2024

MÉRIDA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha destacado que 2023 ha sido el año "del cambio y del avance", en el que se han puesto en marcha políticas que se van a consolidar en 2024.

Así, Sánchez Juliá ha remarcado que son "muchos los retos" que Extremadura tiene por delante pero, como ha indicado, la región cuenta con un gobierno que tiene "muy clara" la hoja de ruta que hay que seguir.

El portavoz del PP de Extremadura ha realizado estas declaraciones en el balance de 2023 realizado por los 'populares' en el transcurso de un desayuno informativo este jueves en Mérida y en el que ha señalado que si se tuviera que buscar una palabra para definir este año sería "cambio, pero un cambio con mayúsculas".

Así, ha destacado que con la llegada de María Guardiola a la presidencia del Partido Popular de Extremadura se implantó una "forma de hacer política" basada en la escucha y en el contacto directo con los extremeños y a la que, ahora "algunos", ha dicho en referencia al PSOE, se quieren "sumar al carro" y quieren adoptar.

LOS EXTREMEÑOS MANIFESTARON "NECESIDAD DE CAMBIO"

De esta manera, ha recalcado que en cada encuentro de la iniciativa 'Habla Extremadura' se manifestaba la "necesidad de cambio" que tenían los extremeños, algo que se dio el pasado mes de mayo cuando la región "pidió cambio en las urnas", lo que llevó a que desde julio Extremadura cuente con el gobierno "del cambio y del avance".

El portavoz del PP de Extremadura ha remarcado que, entre las políticas desarrolladas en estos meses, destaca las dos bajadas de impuestos, que han convertido a Extremadura en una región "fiscalmente competitiva y justa", ya que aunque la bajada afecta a todos los extremeños, lo hace "especialmente" a aquellos que tienen las rentas más bajas.

También ha detallado que cuando Guardiola llegó al gobierno el Partido Socialista dejó una tasa de desempleo del 17 por ciento, con una tasa de desempleo juvenil del 37 por ciento y con más de 50.000 mujeres desempleadas.

"Mil autónomos se perdieron en el último año de gobierno del Partido Socialista. Hoy nuestro mercado laboral cuenta con una cuota cero para los autónomos, que llega hasta los 24 meses para los menores de 36 años y para aquellas mujeres que se reincorporan a su actividad profesional tras su baja de maternidad. Cuota cero que desde que se puso en marcha ya cuenta con más de 5.000 solicitudes en los primeros meses", ha incidido.

En cuento al área sanitaria y de atención a la dependencia, Sánchez Juliá ha recordado que en el pasado mes de junio en Extremadura había 100.000 extremeños en las listas de espera sanitarias y una "importante falta de profesionales sanitarios".

Ante ello, el "gobierno del cambio y del avance", ha remarcado, ha contratado a 169 profesionales de fuera de Extremadura que han querido venir a la región a ejercer y ha mejorado las condiciones laborales de más de 1.120 profesionales sanitarios, "acabando además con los contratos por día que tenía establecido el gobierno del Partido Socialista".

Además, ha expuesto que 2023 comenzó con más de 9.000 extremeños en las listas de espera de la dependencia, mientras que, a fecha del 30 de noviembre, último dato oficial, esa lista de espera se ha reducido hasta los 2.909, a lo que ha añadido que, "como hay que seguir trabajando y seguir avanzando" en este sentido, Extremadura va a contar en 2024 con 11 millones de euros más para luchar contra las listas de espera de la dependencia.

DEFENSA DE EXTREMADURA ANTE LOS "AGRAVIOS"

En otro orden de asuntos, el portavoz de los 'populares' ha puesto en valor la labor de defensa que ha realizado la presidenta de la Junta de Extremadura de la región ante los "continuos agravios" del Gobierno de España, meses en los que Extremadura ha pasado de tener un "gobierno del PSOE mudito" ante Pedro Sánchez a tener una presidenta "reivindicativa y que defiende con uñas y dientes los intereses" de la comunidad.

"Una presidenta que defiende la dignidad ferroviaria de Extremadura pese a que el gobierno de Pedro Sánchez aún no se haya dignado a recibirla. Y más aún cuando hemos tenido la noticia de que el tren Ruta de la Plata no ha sido incluido en la estrategia europea para poder obtener fondos para el año 2040 justamente bajo la presidencia del Consejo Europeo del PSOE y con un ministro que decía que el proyecto estaba en pañales. Si el proyecto estaba en pañales es porque el Gobierno de España del PSOE no ha hecho los deberes para que el tren Ruta de la Plata esté incluido en esta estrategia", ha expuesto.

De la misma manera, en este sentido, ha subrayado que Extremadura cuenta con una presidenta que defiende el soterramiento del AVE a su paso por Navalmoral de la Mata "pese a la negativa del Partido Socialista", la continuidad de la central nuclear de Almaraz mientras el PSOE "quiere cerrarla", que defiende la finalización de la autovía Cáceres-Badajoz, la conexión por autovía con el Levante o algo tan "sumamente necesario" como la implantación de un sistema antiniebla en el Aeropuerto de Badajoz.

"Una presidenta que defiende Extremadura por encima de todo pero que además predica con el ejemplo. Porque igual que defiende la igualdad de oportunidades de los extremeños con otras comunidades autónomas, ha anunciado que Extremadura contará con la primera ley de cohesión e igualdad territorial para acabar con esa Extremadura de dos velocidades que creó el Partido Socialista con sus chinchetas de colores", ha aseverado.

ACUERDO CON VOX

Así, a preguntas de los medios por si en estos meses de gobierno el PP ha podido llevar a cabo sus medidas o ha influido el acuerdo con Vox, Sánchez Juliá ha asegurado que la hoja de ruta del PP de Extremadura y del gobierno presidido por María Guardiola está basada en el programa electoral y en los contactos de 'Habla Extremadura', a lo que ha sumado las 60 medidas contenidas en el acuerdo de gobernabilidad.

"María Guardiola es una presidenta que no tiene ataduras, que está cumpliendo el programa electoral del Partido Popular y que está cumpliendo con los 60 puntos de acuerdo de gobernabilidad con Vox", ha incidido.

También, y preguntado por el tiempo transcurrido entre las elecciones y el acuerdo con Vox, el portavoz del PP ha destacado que "lo importante" es fijarse en dónde se está ahora. "Hubo un momento en el que no había un acuerdo hasta que se firmó el acuerdo. Y lo importante es que dos partidos políticos que podían dar a los extremeños el cambio que habían pedido se pusieron de acuerdo con 60 medidas que lo único que buscan es solucionar los problemas de Extremadura y es el bienestar de los extremeños", ha valorado.

Asimismo, y a preguntas sobre la situación en los ayuntamientos de la región tras las elecciones de mayo, Sánchez Juliá ha asegurado que los ciudadanos están notando el cambio de políticas experimentado el algunos consistorios en los que gobierna el PP, quienes "se están preocupando de lo importante y de lo urgente".

"Lo importante son los problemas de los extremeños y lo urgente también es deshacer aquellos líos que se han podido encontrar. Por lo tanto, yo creo que el balance que podemos hacer también de la gestión de nuestros alcaldes a nivel general en toda Extremadura es muy positivo porque se están poniendo encima de la mesa los problemas de todos los extremeños, de cada uno de los municipios y se está reivindicando también para ellos", ha incidido.