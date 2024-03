El PP extremeño exige a Gallardo que se pronuncie sobre el "escándalo" que "involucra" al PSOE en materia de cooperación

Considera que la Ejecutiva de PSOE de Extremadura nombrada por Gallardo parece "sacada del baúl de los recuerdos"

MÉRIDA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha considerado que "ya no valen los silencios" y ha exigido al secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, que se pronuncie sobre el "escándalo" que "involucra" a su formación en materia de cooperación internacional.

Así, Sánchez Juliá ha asegurado que, pasado este fin de semana en el que Gallardo ha sido ratificado por el congreso de su partido como líder del PSOE en la región, "ya no hay excusas, ya no valen los silencios, ya no vale la política de la avestruz de meter la cabeza bajo tierra para no ver los problemas".

De este modo, en rueda de prensa, el portavoz del PP de Extremadura ha detallado que en las última semanas se han ido conociendo "datos relevantes" sobre la red de entidades "vinculadas al Partido Socialista" que recibían fondos de la Junta bajo el gobierno presidido por Fernández Vara.

(Más información en Europa Press)