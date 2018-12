El PP pide el cese de García Seco por "vulnerar" el derecho de reunión al cambiar el recorrido de la protesta en Mérida

Publicado 19/12/2018 19:26:54 CET

MÉRIDA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, Cristina Teniente, ha exigido al Gobierno de España el cese "fulminante" de su delegada en la región, Yolanda García Seco, por "vulnerar" el derecho fundamental de reunión, al cambiar el recorrido de la tractorada en Mérida.

De esta forma, en nota de prensa, el PP ha criticado que García Seco haya impedido que la tractorada convocada este miércoles por 'La Unión' Extremadura pudiese acceder al centro de Mérida, para reclamar ante las puertas de la Presidencia de la Junta unos "precios justos" para el campo.

Teniente ha señalado que la actitud "antidemocrática" y "profundamente sectaria" de García Seco ha tenido una "merecida" respuesta por parte del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que, en una sentencia emitida este mismo miércoles, indica que la Delegación del Gobierno ha incurrido en una "vulneración del derecho fundamental de reunión" y condena a la Administración General del Estado al pago de las costas procesales.

Así, la portavoz de los 'populares' ha resaltado que "no se puede soportar la indignidad de tener una delegada condenada por vulnerar derechos fundamentales" de los ciudadanos.

"Parece que no tenemos bastante con los continuos ataques del gobierno de Sánchez a Extremadura como para que encima tengamos por delegada del Gobierno a una comisaria política del PSOE, que no conoce los límites de su cargo", ha reflexionado.

De esta forma, Teniente ha considerado que el papel de una delegada del Gobierno "no es ponerle bozales a los colectivos para que no molesten a Fernández Vara", además de criticar que los socialistas "no conocen lo que es el respeto a las instituciones". "Para el PSOE, las instituciones públicas son como la sucursal de su sede de partido", ha lamentado.

Así, ha insistido en que Extremadura "no puede aguantar ni un día más" a una delegada que "falta al respeto a los valores más elementales del Estado de Derecho" y que, además, "carece totalmente de sensibilidad hacia las reivindicaciones" de los extremeños.

"Muy blanditos con los radicales catalanes y muy duros con los currantes extremeños", ha subrayado Teniente. "Parece mentira que la señora García Seco, quien ha sido directora general de la Política Agraria Común del gobierno de Fernández Vara, le ponga bozales al campo extremeño, que es un sector que conoce bien y con el que ha trabajado codo con codo", ha añadido, al tiempo que ha reiterado que espera "algo de decoro" por parte del gobierno de Sánchez.

"La delegada del gobierno en Extremadura tiene que estar hoy mismo fuera de un cargo que ha demostrado que le queda inmenso", ha concluido Cristina Teniente.