El PP pide reforzar la Atención Primaria y visitará las áreas de salud ante el "desmantelamiento" de la sanidad

MÉRIDA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular, Elena Nevado, ha informado de que su grupo ha registrado en la Asamblea una propuesta de impulso para reforzar la Atención Primaria y ha anunciado que visitará las áreas de salud de la región ante el "desmantelamiento" de los servicios de salud.

Nevado ha dado a conocer que con estas acciones los 'populares' quieren abordar un asunto de "vital importancia" y un hecho que es "innegable", como es el "deterioro" en la gestión sanitaria en Extremadura y que se verá, ha dicho, este verano tanto en las zonas rurales como urbanas.

La propuesta de impulso será un "punto de partida" para una estrategia que el PP va a desarrollar por toda al comunidad y que incluye un recorrido sectorial que tendrá como eje la sanidad extremeña.

"Hoy queremos hacer una advertencia, nuestra sanidad está en riesgo, nuestra sanidad tiene serios problemas y les diría que es inadmisible para una región de la Unión Europea en el siglo XXI", ha apuntado Nevado en una rueda de prensa este viernes en Mérida.

En su opinión, de nada sirve la "autocomplacencia" del vicepresidente segundo y consejero de Sanidad, José María Vergeles, y ha recalcado que la obligación del PP es con los extremeños que llevan meses esperando una operación, así como mostrar su "compromiso claro" con los profesionales que continúan sin tener los "medios suficientes".

Entre otros aspectos, la iniciativa 'popular' pide también la eliminación de la carga burocrática en al Atención Primaria y la mejora de las infraestructuras que están "siempre sobre el papel pero que nunca llegan".

Además de dotar presupuestariamente "de manera real" una cartera de servicios que devuelva el "carácter universal que no debería haber perdido" la sanidad y exigir la mejora de las condiciones laborales de los profesionales del SES para que no haya una "fuga".

DAR VOZ A LOS EXTREMEÑOS QUE "HAN PERDIDO SU CALIDAD ASISTENCIAL"

De esta forma, ha reseñado que con estas acciones el PP quiere dar voz a los extremeños que "han perdido su calidad asistencial" y a los que "llevan años esperando infraestructuras prometidas que no llegan".

Nevado ha insistido en que las críticas del PP son "hechos tangibles" que vienen de las críticas de los profesionales, de los pacientes y de sus familiares, así como del informe "objetivo" elaborado por la Defensora de los Usuarios del Sistema Sanitario Público de Extremadura y que "ha encendido todas las alarmas".

Así, de la memoria de la Defensora de los Usuarios del Sistema Sanitario Público de Extremadura correspondiente a 2020, Nevado ha destacado el "abultado incremento" de las reclamaciones hasta un 14 por ciento.

Por su parte, y en cuanto a la Atención Sanitaria Especializada hubo un descenso de las reclamaciones del 22 por ciento, aunque lejos de ser positivo este hecho es para la 'popular' "más negativo que nunca", ya que obedece al "miedo a acudir a un hospital" o a la "drástica reducción" de las intervenciones quirúrgicas.

También se ha referido al "incremento significativo" de las reclamaciones en Atención Primaria del 55 por ciento por "problemas asistenciales y de organización" y ha señalado como responsable de ello al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y al consejero Vergeles, ya que "no se puede cambiar el modelo sino se está preparado".

"No se puede decir que todo va bien, que todo está controlado cuando hay un 30 por ciento menos de pacientes intervenidos en Extremadura. No se puede decir que todo está bien cuando los pacientes que están en espera más de un año han subido un 183 por ciento más que en el ejercicio anterior", ha aseverado Nevado sobre algunas de las "dramáticas consideraciones" que recoge la memoria.

DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCIÓN PRIMARIA

De esta forma, la portavoz 'popular' de Sanidad ha pedido que se dote de recursos la Atención Primaria de salud y ha advertido de que la tarea de seguimiento de los positivos tras la marcha de la Brigada Extremadura XI recaerá de nuevo en la Atención Primaria, cuyos profesionales están ya "saturados".

"No va a haber sustituciones, no va a haber tampoco reposición de farmacéuticos ni veterinarios, ni siquiera se van a contratar a los auxiliares administrativos que requiere el sistema y eso recae en este personal sin justificación", ha lamentado, además de añadir que el PP no va a permitir ninguna excusa que "se parapete en la pandemia" cuando el gobierno de la Junta "ha sido incapaz de hacer autocrítica" y de decirle al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la región necesitaba más dinero para la sanidad.