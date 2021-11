El PP plantea 718 enmiendas que ponen el acento en los "olvidados" por el PSOE, en la inversión y el "equilibrio"

MÉRIDA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura ha registrado 718 enmiendas a los Presupuestos de la comunidad (PGEx) para 2022 que ponen el "acento" en los que a su juicio son los "olvidados" por el PSOE en la comunidad, así como también en la generación de empleo, en la inversión, en la bajada de impuestos y en el "equilibrio" de las cuentas públicas.

Dichas enmiendas vendrían a mover unos 155 millones de euros, sin contar ampliaciones o plurianualidades que también se incluyen en las enmiendas (si no serían 290 millones de euros) para "intentar amortiguar los efectos de un presupuesto que dista mucho de lo que presentaría el PP", según ha explicado en rueda de prensa este viernes en Mérida el portavoz adjunto de dicho grupo en la Asamblea, Luis Alfonso Hernández Carrón.

Así, con estas enmiendas el PP trata de plantear su "alternativa" a las políticas socialistas, dentro de "otra forma de hacer las cosas" en las que se prioriza la inversión, se bajan los impuestos, y se intenta fomentar la creación del empleo y el sostenimiento de las políticas públicas.

Todo esto frente a las políticas de "la ruina" que están experimentando "ya" en estos momentos "muchas" familias y pequeñas empresas que "se están lanzando a la calle", como ganaderos, el sector del transporte y los empleados del sector público que ante la "nefastas gestión" del PSOE a nivel nacional y regional están "saliendo a la calle", ha subrayado Carrón, quien ha apuntado también que el PP afronta el debate de enmiendas "con los brazos abiertos al diálogo, al encuentro".

"Estaríamos encantados de que nos llamara alguien del PSOE para hablar de las enmiendas pero nunca lo hacen. Estaríamos encantados de que debatiéramos realmente sobre la utilidad de algunas de estas enmiendas pero nunca lo hacen... lo único que hacen los diputados del PSOE es en la tribuna echar por tierra el trabajo de los diputados del PP y desoir, no escuchar las propuestas que hacemos", ha sentenciado el 'popular', quien ha reclamado al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que se baje del "caballo de la mayoría absoluta para sentarse a hablar con los que estamos en la oposición", ha dicho.

De este modo, y después de recordar que el año pasado fue aprobada una única enmienda de su partido a los PGEx, Hernández Carrón ha incidido en que el PP "no va a parar" en sus reivindicaciones, porque entiende que "hay una Extremadura que también tiene voz, que no se le escucha, que está olvidada, una Extremadura que cree en otras políticas que no sean las políticas de la izquierda".

"Una Extremadura que quiere unas políticas de bajada de impuestos, de aumento y mejora de las inversiones, de ejecución presupuestaria real, que quiere unos servicios públicos sostenidos y un equilibrio de las cuentas", ha añadido.

ENMIENDAS

En concreto, como enmienda del PP al PGEx 2022, en el Texto Articulado propone añadir dos disposiciones adicionales para que la Junta incorpore el criterio de distribución territorial en la información de la ejecución presupuestaria publicada con carácter trimestral y anual, y que se presente en el primer trimestre de 2022 un informe de impacto territorial sobre los créditos destinados a transferencias o inversiones, para acabar así con la "discriminación" en el reparto de inversiones en la provincia de Cáceres por parte de la Junta.

Asimismo, a través de varias enmiendas en el Texto Articulado, el PP recoge las reivindicaciones de empleados públicos en cuanto a la equiparación de derechos laborales en distintos estamentos de la Administración, en cuanto a la Carrera Profesional o el abono del incremento salarial del 2 por ciento. Además, propone la creación de un Fondo de Contingencia Municipal para rescatar y financiar a municipios que entren en una situación de "quiebra técnica".

De igual modo, en Presidencia, el PP pedirá en materia municipalista la dotación "de una vez por todas" del Fondo de Financiación Incondicionado con al menos 76 millones de euros, ha reseñado Carrón.

En Vivienda, formula a través de dos enmiendas la adquisición del cuartel Suerte de Saavedra de Badajoz y las viviendas de Los Álamos en Mérida para su dotación a familias en situación de necesidad.

También ha pedido el pago del cien por cien de las subvenciones a los ayuntamientos por anticipado para evitar la "zozobra" municipal; y la congelación de las tasas de la Junta ante el incremento de la inflación.

En Sanidad, el PP solicitará una "paga extra Covid" para los sanitarios como "recompensa económica a los que se han enfrentado al Covid"; planteará a la Junta que incluya dotación económica para la segunda fase del Hospital de Cáceres; y pedirá mejoras en el Hospital Universitario de Badajoz, en el Hospital de Plasencia, en el Hospital de Llerena, en el Hospital de Navalmoral y en el de Coria, además de mejoras en puntos de atención continuada.

Igualmente, reclamará la reapertura del centro de El Progreso de Badajoz; y pedirá el reconocimiento del esfuerzo, trabajo y dedicación de los profesionales de la atención continuada; un "refuerzo real" a la Atención Primaria; un plan para el refuerzo de guardias; e incentivos para los sanitarios en zonas rurales, porque "la sanidad rural en Extremadura necesita dignificarse".

También pedirá el PP a través de otra enmienda a la Junta que "siga adelante y no desaparezca" el programa de salud y deporte 'El Ejercicio te cuida', a través de una enmienda de un millón de euros.

A su vez, en Educación, el PP pedirá a través de sus enmiendas el reconocimiento de la Carrera Profesional de los docentes; la reducción de horas de docencia directa para profesores de Secundaria y para maestros; la jubilación parcial de los docentes de la concertada; el incremento de becas de libros de texto para centros públicos y concertados; la implantación de orientadores en Infantil y Primaria.

En Empleo, abogará por el fomento del empleo en "todos los grupos", porque en Extremadura "no se genera más empleo que el público, el temporal y el precario".

De su lado, en infraestructuras, el PP solicitará la finalización de la EXA1 entre Plasencia y Monfortiño; el inicio de la autovía "olvidada" por el PSOE entre Zafra y Jerez y de la autovía Badajoz-Olivenza; y la construcción de una estación ferroviaria de mercancías intermodal en el área empresarial Las Capellanías de Cáceres.

En Agricultura, con 93 enmiendas, el PP planteará un millón de euros para crear un fondo de capital circulante y financiación para los agricultores, que están "fuertemente afectados por la bajada de precios en el mercado"; y reclamará para los afectados por expropiaciones para la construcción de los regadíos de Tierra de Barros reciban una compensación "justa" por parte de la Administración regional.

De igual modo, propondrá el PP destinar 200.000 euros para la creación del Consorcio Monumental de la ciudad de Badajoz; y otros 200.000 euros para los Consorcios Monumentales de Cáceres y de Mérida; y un plan de mejora de instalaciones deportivas de Mérida por 4,5 millones en varias anualidades.

Finalmente, Hernández Carrón ha desgranado que el PP formula a los PGEx 2022 en el Texto Articulado 38 enmiendas por 13,5 millones; en la Sección 2, otras nueve enmiendas por 1,6 millones; en Hacienda y Administración Pública siete enmiendas por 1,4 millones; en Sanidad y Servicios Sociales enmiendas por prácticamente 20 millones de euros; y en Agricultura y Desarrollo Rural 77 enmiendas por 21,3 millones.

A su vez, en la Sección 13 formula el PP un total de 93 enmiendas por 20 millones; 56 enmiendas por 25,5 millones en la Sección 14; en la Sección 15 un total de 116 enmiendas por 12,5 millones; en la Sección 16 un total de 11 enmiendas por 23,2 millones; 28 enmiendas por 6 millones de euros en la Sección 17; y 51 enmiendas por 9,9 millones de euros en la Sección 18.