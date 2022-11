El PP subraya que el tercer trimestre "siempre es bueno" y recuerda que Extremadura sigue "a la cola" de empleo

MÉRIDA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de empleo del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, Javier Cienfuegos, ha señalado que le "preocupan" los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) pese al descenso en el número de desempleados porque la comunidad se mantiene "a la cola" en el conjunto del país.

En una comparecencia este jueves, ha señalado además que los datos de la EPA en este tercer trimestre "siempre son buenos" en Extremadura, por lo que quedarse solo con "el titular" de la bajada del desempleo sería "una lectura falsa de lo que hay sobre la mesa".

Cienfuegos ha remarcado que no se pueden celebrar unos datos mientras sigue habiendo casi 80.000 extremeños que no tienen trabajo, y asimismo considera "incocebible" aplaudir unas cifras que mantienen a la región "a la cola" del conjunto del país.

En cualquier caso, ha señalado que le alegra que haya 4.000 familias que han encontrado un empleo, pero ha puesto el foco en las 80.000 personas que aún no lo tienen.

Y es ahí, ha señalado, donde hay que "incidir" y no quedare con los datos de un tercer trimestre que "siempre es bueno", motivo por el que ha reclamado políticas activas de empleo para que acompañen a los datos de los meses estivales.

"No nos podemos quedar con salvar un verano si luego no hay solución para el resto del año", ha insistido Cienfuegos, quien asimismo ha señalado que los datos continenen la cifra más alta de "empleo público", con 112.000 personas.

Los 'populares', ha añadido, no rechazan el empleo público, sino que apuestan por que avance "de la mano" con el privado. "Uno no puede crecer sin el otro", ha dicho, al tiempo que ha señalado que no hay nada que celebrar cuando las pymes, los autónomos, los agricultores y ganaderos "lo están pasando mal".