El PP ve "una coincidencia" con Podemos y C's en que las cuentas "castigan" a la población

La portavoz del PP en la Asamblea de Extremadura, Cristina Teniente, ha indicado que su grupo "responsablemente" va a estudiar el "contenido" y los "efectos" de las enmiendas a la totalidad formuladas por Podemos y por Ciudadanos sobre las cuentas de la comunidad para 2016 elaboradas por la Junta, al tiempo que ha indicado que "hay una coincidencia generalizada de todos los grupos (de la oposición) en lo esencial" de que los citados presupuestos "castigan a los ciudadanos".

En rueda de prensa tras la Junta de Portavoces de este lunes en la Asamblea, la 'popular' ha confiado también en primer lugar en que en cualquier caso la enmienda a la totalidad presentada por su grupo pueda prosperar porque "lo mejor que le puede pasar" a la región es la "devolución" de los Presupuestos elaborados por la Junta.

Asimismo, ha señalado que la decisión sobre un posible apoyo o no 'popular' a alguna de las enmiendas de totalidad también formuladas por Podemos y por Ciudadanos se decidirá durante el debate que en la Asamblea se sustanciará este martes.

Sobre este respecto, ha apuntado que el PP analizará el texto del resto de enmiendas a la totalidad formuladas por Podemos y por Ciudadanos, así como las "razones de fondo y de forma" de las mismas, y ha añadido que tras ello su grupo decidirá "mañana" la posición que adoptará ante las citadas enmiendas.

Sobre si la enmienda de Ciudadanos pudiera servir como 'punto de encuentro' entre los grupos de la oposición, Teniente ha señalado que aquélla "recoge una filosofía muy parecida poniendo más incidencia en unos temas que otros".

Asimismo, sobre la enmienda de Podemos, ha indicado que el portavoz de dicha formación "lo que ha dicho con relación a la devolución (de las cuentas) es que castiga a la economía, a las empresas, a la innovación, que castiga con más impuestos, que castiga a los ciudadanos, a los agricultores, que está perjudicando a más de 1.100.000 extremeños".

NI EL PSOE CREE EN SUS CUENTAS

De igual modo, considera que "la cuestión de fondo" es que "ni siquiera el propio PSOE o el propio gobierno cree en sus presupuestos", ya no "sólo" por que se hayan presentado tres enmiendas de totalidad sobre las cuentas elaborados por la Junta, sino por que el presidente de la comunidad, Guillermo Fernández Vara, reconoció la pasada semana que "no sería ningún problema o no sería ningún drama que los presupuestos se devolvieran a los corrales de la Junta de Extremadura", lo que evidencia a su juicio que el jefe del Ejecutivo autonómico "no está creyendo ni en sus propios presupuestos".

En la misma línea, sobre la posibilidad de que pudieran prorrogarse los presupuestos actualmente en vigor, Teniente ha asegurado que "es muchísimo mejor que se prorroguen los presupuestos teniendo en cuenta el tijeretazo, el hachazo que se produce en estos presupuestos no sólo al conjunto de los ciudadanos con más impuestos, sino sobre todo al tejido productivo extremeño", en un momento además "estratégico, clave" con el inicio del nuevo Programa Operativo.

COINCIDENCIA

Ha considerado así que el presupuesto elaborado por la Junta "hace lo contrario de lo que se tiene que hacer para dinamizar, para incentivar el crecimiento económico y para dinamizar todos los sectores productivos".

"Y creo que en eso, en ese aspecto hay una coincidencia generalizada de todos los grupos, en lo esencial: que castigan a los ciudadanos con más impuestos, con recorte y desde luego con menos inversión en todos los sectores", ha espetado.

Sobre si el PP estaría dispuesto a apoyar la enmienda a la totalidad que formula Podemos, la 'popular' ha señalado que su grupo va a "analizar el contenido y los efectos sin duda de la enmienda de totalidad de todos los grupos parlamentarios".

"Ni decimos que sí ni decimos que no, decimos que responsablemente vamos a estudiar el contenido y los efectos", ha dicho sobre si el PP no descarta apoyar la enmienda de Podemos.

RAZONES PARA LA ENMIENDA

Cristina Teniente ha advertido también de que si los presupuestos elaborados por la Junta no son devueltos "van a provocar un efecto inmediato negativo para la vida de 1.100.000 extremeños", en tanto que "los recortes" y "las recetas que recoge el texto presupuestario sin duda son la tormenta perfecta para la recuperación y para el empleo" en la comunidad.

En este sentido, entre las "numerosas razones" que según ha dicho han llevado a su grupo a presentar una enmienda a la totalidad, ha citado que las cuentas elaboradas por la Junta encierran una "reducción" de 251 millones de euros en su totalidad; así como que contemplan "más impuestos" a través de una "subida" en materia fiscal "injusta porque castiga a todos los extremeños".

También ha incidido en que los presupuestos autonómicos significan para su partido "un plan contra el empleo y contra la recuperación económica"; así que "castigan especialmente" a pymes y emprendedores, además de "a todos" los sectores económicos de la comunidad.

Teniente ha defendido igualmente que los presupuestos elaborados por el Ejecutivo regional "al frenar el crecimiento y el empleo ponen en riesgo la sostenibilidad" de las prestaciones sociales "esenciales"; así como que con los mismos el PSOE "incumple compromisos estrella" de su programa electoral como, ha dicho, el "blindaje" de la Renta Básica, entre otros.

En la misma línea, ha subrayado que con las cuentas presentadas por la Junta la educación, la sanidad y el bienestar social sufren "recortes" y "paralización" de proyectos; así como que "castigan de forma grave" a los municipios; y que "descubren la gran mentira" del Gobierno autonómico del socialista Guillermo Fernández Vara en cuanto a la "herencia económica" recibida por el anterior Ejecutivo regional del PP.