El PP ve un "cúmulo de despropósitos" en las oposiciones y el PSOE recuerda que los tribunales son "autónomos"

Publicado 13/07/2018 14:08:38 CET

MÉRIDA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Economía e Infraestructuras del Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura, Víctor del Moral, ha lamentado el "cúmulo de despropósitos" en el que se está "inmerso en esta legislatura" en la región porque "se tienen que repetir" las pruebas de Selectividad y "ahora" exámenes de oposición de educación.

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista en la Cámara regional, Valentín García, ha recordado que los tribunales de oposiciones "son independientes" y "autónomos" ya que, ha indicado, "están constituidos por funcionarios" y "son los que tienen las competencias".

A este respecto, el portavoz del Grupo Podemos en la Asamblea, Álvaro Jaén, ha lamentado que "empieza a ser habitual que en Extremadura cada vez que hay una oposición, hay un escándalo", por lo que ha asegurado que en la formación morada están "indignados".

Los representantes parlamentarios se han pronunciado así a preguntas de los medios en rueda de prensa, este viernes en Mérida, sobre que haya que repetir las pruebas de oposición de educación para algunas especialidades.

EL PP DICE QUE LA JUNTA "TENDRÁ QUE ARREGLARLO"

Sobre este asunto, Del Moral ha incidido en el "cúmulo de despropósitos en el que estamos inmersos en esta legislatura" por el hecho de que se tuvieran que repetir los exámenes de selectividad y "ahora" los de las oposiciones de enseñanza.

"La posición del Partido Popular es que la Junta no puede estar sometiendo a los extremeños a repetición de pruebas y más pruebas, que debe garantizar la seguridad jurídica de todos los opositores y que esto tendrá que arreglarlo de alguna manera", ha espetado.

Además, Del Moral ha calificado de "sin sentido" el que se lleva "sufriendo durante toda la legislatura" con la consejera de Educación, Esther Gutiérrez, ha apuntado.

PSOE: "LOS POLÍTICOS HAN DESAPARECIDO DE LOS TRIBUNALES"

Por su parte, Valentín García ha reiterado que los tribunales de oposiciones son "autónomos, no como algunas comunidades autónomas, sino autónomos y dependientes con lo que diga la ley", ha expresado.

"Si los tribunales de oposiciones que están constituidos por funcionarios dicen que hay que repetir alguna (prueba), pues se repetirá, pero nosotros lo que digan los tribunales de oposiciones que son los que tienen las competencias", ha remarcado.

Así, García ha manifestado que "entiende" la situación de los opositores al tener que repetir exámenes pero ha abogado por "entender" que "los políticos han desaparecido de los tribunales". "En este país hay tanta desconfianza hacia los políticos que los quitamos de los tribunales de oposición de los funcionarios, entonces, en ningún tribunal de oposición hay políticos, ni de los parlamentos ni de los gobiernos ni nada", ha apuntillado.

Por ello, ha reclamado que se deja a los funcionaros que están en los tribunales de oposición "que decidan con libertad". "Pero claro, no queramos luego que desde la política le indiquemos a los tribunales criterios de evaluación o de custodia", ha proseguido.

A este respecto, ha señalado que si dichos tribunales "tienen unos criterios" pues "desde la política" tendrán que "respetarlos" porque han "decidido" que "no haya injerencias políticas" en los mismos y que "estén constituidos sólo por funcionarios", ha remarcado.

"Pues si el tribunal dice 'a' a mi me parecerá bien, si dice 'b' me parecerá bien, si dice 'x' me parecerá bien porque actúan con independencia, pero es lo que hemos querido", ha indicado, toda vez que ha recalcado que "respetemos lo que digan los tribunales de funcionarios que son autónomos e independientes".

Preguntado por si habría que buscar mejoras en la legislación de las oposiciones o en la vigilancia de exámenes, García ha apuntado que "se puede mejorar lo que se quiera" pero ha aseverado que las oposiciones que "mejor han funcionado históricamente" en España "son las de enseñanza".

Así, ha sostenido que estas oposiciones "casi nunca se han judicializado, porque es un sistema anual o bianual que está absolutamente asentado" y en el que "en general nunca ha habido problemas". "Si alguno en concreto ha habido problemas pues vale, se resolverán, pero nosotros desde la política tenemos que respetar lo que los tribunales constituidos por funcionarios hacen en las oposiciones", ha incidido.

PODEMOS

Por su parte, Álvaro Jaén ha incidido en que "empieza a ser habitual que en Extremadura cada vez que hay una oposición, hay un escándalo", es decir, en el día de "hoy una repetición" o que "algo salga mal" -ha apuntado-, por lo que ha manifestado que en Podemos están "indignados como pueden estar los estudiantes".

Así, ha recordado que su grupo planteó "ya tiempo atrás" algunas "reformas en materia de oposiciones" como, por ejemplo, "que los presidentes y los tribunales fueran elegidos por sorteo"; una medida que, según ha afirmado, el PSOE "votó en contra".

"Es decir, que cuando se ponen medidas para evitar que haya escándalos como este, que al final le cueste casi la salud a quienes se están preparando durante años una oposición, pues tampoco las acogen, debe ser que siguen teniendo miedo a que nadie les tome la iniciativa en nada", ha apostillado Jaén.

A este respecto ha reiterado que "lo importante" para los socialistas "es que nadie les tome la iniciativa aunque sea en perjuicio de la gente, les da igual", ha concluido.