PP y Vox exigen en la Asamblea de Extremadura que el Gobierno exprese su "apoyo institucional" a la jueza Biedma

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, interviene en el pleno del parlamento autonómico - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios del PP y Vox han exigido este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura que el Gobierno exprese su "apoyo institucional" a la magistrada Beatriz Biedma, la jueza encargada de investigar a David Sánchez, el hermano del presidente del Ejecutivo nacional, y que denunció haber sido afectada de actuaciones para desacreditarla y recabar información sobre ella y su entorno.

Así, en una propuesta de pronunciamiento defendida por el PP, que ha contado con el apoyo de Vox y el rechazo del PSOE y Unidas por Extremadura, el portavoz 'popular' José Ángel Sánchez Juliá ha comenzado su intervención mostrando un apoyo "rotundo" y "sin fisuras" a Biedma.

De esta forma, ha reseñado que si su grupo parlamentario trae esta propuesta a la cámara es porque el Gobierno y las "cloacas" del PSOE han traspasado "todas las líneas rojas" y han pasado "de la esfera política al terreno de lo criminal".

Sánchez Juliá se ha referido a que hace algunas semanas se conocieron informaciones de medios de comunicación que apuntaban a que las "cloacas del Partido Socialista hacían encargos a clanes del narcotráfico en Badajoz" para darle un "sustillo" a Biedma y frenar así sus investigaciones en el caso del hermano de Pedro Sánchez.

"Informaciones que han pasado a ser confirmaciones", ha señalado, además de considerar que estas actuaciones no se pueden "normalizar" y tienen que hacer "reaccionar a todos" y hacer "saltar todos los resortes institucionales".

Ante ello, ha condenado el "silencio cómplice" del PSOE, que es "delatante" y "preocupante". "¿Cómo es posible, señorías, que en Extremadura hubiese una organización criminal, que se pusiesen determinados medios a su disposición, que se pusiesen determinadas infraestructuras y ni el partido del Gobierno ni el Gobierno de España hayan dado una sola explicación? ¿Cómo es posible tanto silencio, señorías?", se ha preguntado.

De este modo, el 'popular' ha asegurado que su partido no espera de los socialistas en esta jornada "apoyo" o "condenas", sino una explicación, que "urge" ya, y respuestas a preguntas como "¿quién dio la orden de deshacerse de la jueza Biedma?, ¿quién del Partido Socialista de Extremadura conocía a Leire --Díez-- y sabía lo que estaba pasando en Badajoz? o ¿quién puso en contacto a las cloacas con los narcos?".

Al respecto, Sánchez Juliá ha aseverado que este jueves la política extremeña ha hablado con el sentido del voto hacia esta iniciativa, algo que harán los españoles el próximo 29 de noviembre "eligiendo entre decencia o delincuencia, entre mafia o democracia". "Lo que les digo es que la democracia va a sacar por la ventana a la mafia", ha advertido.

POSTURA DE LOS GRUPOS

En el turno de los grupos, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Isabel Gil Rosiña, ha considerado que se asiste a un "debate impropio" en el hemiciclo con una iniciativa que, a su juicio, "ni siquiera debía haber sido calificada por la cámara".

En su opinión, es un "esperpento" de iniciativa y ha recordado las "vergonzantes declaraciones" realizadas en la Asamblea y en medios de comunicación por miembros del gobierno y el PP en relación a este caso, momento en el que ha preguntado "qué día han ido a la Fiscalía de Extremadura a denunciar lo que han dicho que saben".

Así, la socialista ha recalcado que si se afirma que hay "pruebas" y las "conocen" se debería haber ido a la Fiscalía. "Es indecente la actitud política con la que han decidido transitar en la vida pública este nuevo PP de Extremadura", ha recalcado, además de insistir en que la posición de su partido es "inequívoca" de apoyo a la jueza Biedma y a su familia.

Por su parte, la diputada de Vox Eva García Alegre ha asegurado que lo que se está conociendo sobre el "caso Leire Díez" no es "ruido", sino que se está ante el "uso nauseabundo de métodos mafiosos" para "perseguir, espiar en la vida privada de los jueces y fiscales y desprestigiarlos por cumplir con su deber de investigar".

"Grábenselo en la cabeza, señores del PSOE, nadie está por encima de la ley, no hay ningún partido político por encima de la Constitución", ha dicho la diputada de Vox, quien ha añadido que gobernar no da a los socialistas "ni patente de corso ni impunidad".

Por ello, ha condenado "rotundamente" toda coacción a la magistrada Beatriz Biedma, al tiempo que ha recordado al PSOE que el poder es "temporal, no es eterno" y la legitimidad que otorgan las urnas "no es una bula para delinquir".

Finalmente, el diputado de Unidas por Extremadura Juan Alessandro Schirinzi Pareés ha señalado que la tribuna huele a "vergüenza ajena", ya que el PP en Extremadura ha decidido ser un "meme con patas", algo que demuestra con su "actividad parlamentaria" y la "calidad" de propuestas de pronunciamiento como ésta.

Así, como ha dicho, la iniciativa parece sacada de las "páginas centrales de cualquier revista del corazón" y a ella hay que darle "presunción de veracidad", además de invitar a los 'populares' a mirar primero lo que "tienen en casa".

Al respecto, el diputado de Unidas por Extremadura ha aludido a las "cloacas del PP", como la "maniobra montada" para ocultar la muerte y el asesinato "por incompetencia de 42 militares españoles", a la supuesta existencia de armas de destrucción masiva o la policía patriota.

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