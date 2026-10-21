El presupuesto de la Diputación de Badajoz para 2027 presentará un "ligero" incremento y tendrá "más peso social"

Reunión de presupuestos de la Diputación de Badajoz en Monesterio - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

MONESTERIO (BADAJOZ), 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno de la Diputación de Badajoz se ha reunido este miércoles, día 21, en Monesterio para perfilar el presupuesto de la institución provincial para el próximo año 2027 que, como ha avanzado su presidenta, Raquel del Puerto, presentará un "ligero" incremento respecto a las cuentas de este 2026 y tendrá "más peso social".

En este sentido, Del Puerto ha señalado que los presupuestos que se van a acabar de perfilar en estos dos días "van encaminados a seguir avanzando en la transformación digital y en la apuesta por una provincia más sostenible, más justa, más igualitaria, más inclusiva y más dinámica".

Asimismo, ha recordado que llevan meses trabajando en las cuentas del próximo año 2027 y ha apuntado que la previsión es que estén encaminadas a mantener la vertebración y cohesión territorial y la lucha contra la despoblación.

Raquel del Puerto ha avanzado igualmente que, en base a las aportaciones que van a recibir del Estado y la financiación que les va a llegar de los fondos europeos, pueden decir que los presupuestos del 2027 "van a tener un ligero incremento".

Además, ha añadido, quieren que sean unos presupuestos "mucho más sociales que los de este año 2026" y "van a estar enfocados, principalmente, a seguir fijando población y a hacer que los servicios que se ofrecen a los ciudadanos de la provincia sean de mayor calidad, así como a seguir ofreciendo oportunidades" en el territorio, para que quedarse en la provincia sea "una opción".

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