La primera noche del Horteralia llena el recinto ferial de Cáceres de electrónica, humor y estilismos imposibles

Actuación de Ladilla Rusa en el festival Horteralia 2026. - ANDREA RODRÍGUEZ | FESTIVAL HORTERALIA

CÁCERES 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La primera noche de la décimoquinta edición del Horteralia ya ha llenado Cáceres de electrónica, diversión y estilismos imposibles. El recinto ferial de la capital cacereña ha vuelto a convertirse, este pasado viernes, en el punto de encuentro de 'hortefans' de todos los rincones en una noche donde el público ha vuelto a compartir protagonismo con los artistas y ha reivindicado una vez más la libertad de divertirse sin complejos.

Esta primera noche ha contado con un cartel que ha combinado pop electrónico, ritmos bailables, humor y propuestas musicales originales. Ladilla Rusa, Amatria, El Gato con Jotas, La Perra y El Cari y Neoverbeneo han puesto ritmo al inicio de una edición que aspira a convertirse en la más multitudinaria de la historia del festival.

Uno de los momentos más esperados de la jornada ha sido la actuación de Ladilla Rusa, que ha saldado su cuenta pendiente con Horteralia después de que el dúo no pudiera participar en la edición de 2024. Así, canciones como 'Macaulay Culkin' o 'KITT y los coches del pasado', dos de los temas más reconocibles de su repertorio, han sido algunas de las grandes referencias de una actuación especialmente esperada por los 'hortefans'.

El acento más extremeño lo ha puesto El Gato con Jotas, que ha llevado lo mejor de la 'electrojota' al escenario de Horteralia rompiendo las barreras entre el folclore y las nuevas tendencias musicales. La electrónica también ha tenido un papel destacado con Amatria.

Por su parte, La Perra y El Cari han desplegado su particular universo de electropop, provocación y mensajes sociales, mientras que Neoverbeneo ha reivindicado el espíritu de las verbenas con una propuesta construida a partir de grandes éxitos populares, remezclas y electrónica.

LOS 'HORTEFANS', PROTAGONISTAS DENTRO Y FUERA DEL ESCENARIO

Más allá de los conciertos, el recinto ferial ha vuelto a ofrecer un amplio abanico de experiencias y atracciones. Entre las principales novedades de esta edición destaca un escenario de karaoke, por el que ya han pasado los primeros 'hortefans', aunque se han mantenido también algunas de las atracciones más emblemáticas, como la capilla de bodas al más puro estilo de Las Vegas, los coches de coche o la zona arcade, según ha resaltado la organización del festival en un comunicado.

Ha regresado, igualmente, el 'Photocall del Postureo', así como el mercadillo kitsch y una zona de foodtrucks con diferentes opciones gastronómicas.

PROGRAMA DEL SÁBADO

Tras la jornada inaugural, Horteralia afronta este sábado su día grande con todas las entradas agotadas y un cartel que reúne a algunos de los artistas más esperados del universo de Horteralia.

Camela será uno de los grandes protagonistas de la jornada. El dúo formado por Ángeles Muñoz y Dioni Martín llegará al escenario del festival con más de tres décadas de trayectoria y canciones que forman parte de la memoria colectiva y de la banda sonora de los 'hortefans', como 'Cuando zarpa el amor', 'Lágrimas de amor' o 'Sueño contigo'.

También actuará Patricia Manterola, reina del ritmo latino con éxitos como 'Que el ritmo no pare'; y Nebulossa, representante de España en Eurovisión 2024, que vuelve al festival con su electropop y su popular 'Zorra'.

El cartel se completa con Orquesta Nueva Línea, Sharonne, Los Inhumanos y Los Desgraciaus, además de la animación de Cherri Coke y su equipo.

Además, la segunda jornada acogerá también uno de los momentos más esperados del festival, como es la entrega de los premios 'Riñonera de Oro' y 'Hombreras de Plata', que reconocen los estilismos más originales, extravagantes y atrevidos de los asistentes.

SERVICIO ESPECIAL DE AUTOBUSES

Con el objetivo de facilitar los desplazamientos al recinto ferial, Horteralia contará también este sábado con un servicio especial de autobuses urbanos, con salidas desde la avenida de Alemania, junto al parque José María Saponi.

Además del servicio habitual de la línea 4 habrá un autobús articulado de 15,30 a 21,30 horas y dos entre las 21,00 y las 3,30 horas. Además, habrá autobuses de refuerzo entre las 3,00 y las 5,00 horas. El precio del billete será de 1,30 euros y los servicios de refuerzo podrán abonarse con la pulsera cashless del festival.

El festival cuenta con el patrocinio de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, a través de la Fundación Extremeña de la Cultura.