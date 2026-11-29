CÁCERES 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

En la provincia de Cáceres, con el 97 por ciento de los votos escrutados, el PSOE y el PP han empatado en las elecciones generales celebradas este 29 de noviembre, ya que ambos mantienen los dos diputados que ya tenían.

También PSOE y PP han empatado a votos, ya han conseguido un 38,16 y 38,09 por ciento de los votos, respectivamente, mientras que Vox ha logrado el 17,4 por ciento de los votos, 3,8 puntos más, pero ha logrado representación en la provincia cacereña.