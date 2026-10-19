Un proyecto educativo en Almendralejo reúne a alumnos, familias y docentes en torno al teatro musical

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BADAJOZ, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El CEIP Ortega y Gasset de Almendralejo y la asociación Ortega Open Music impulsan el proyecto educativo y musical 'Así soy', que reúne a alumnado, familias y docentes en torno al teatro musical como herramienta de aprendizaje, expresión artística y convivencia.

Después de desarrollar cuatro grandes producciones y acercar sus espectáculos a más de 5.000 escolares, el proyecto quiere ampliar su alcance durante el curso 2026-2027 y llegar a nuevos municipios extremeños.

La Diputación de Badajoz respalda la difusión de este proyecto educativo y musical y anima a otros centros educativos de la región a conocer y llevar a sus localidades estas propuesta, consistente en una adaptación del musical 'The Greatest Showman' que utiliza el mundo del circo para transmitir valores como la inclusión, la diversidad, la autoestima y el compañerismo.

Más de 50 personas participan en escena en un montaje con textos y voces en directo y coreografías, respaldado por un equipo técnico profesional de iluminación y sonido.

La producción es el último capítulo de una trayectoria que comenzó con 'Peter Pan', distinguida con el premio Tomás García Verdejo en el curso 2015-2016, y continuó con 'Hero. Nació un campeón' y 'Entre lianas', inspirada en la historia de Tarzán. Estas representaciones han recorrido distintos escenarios de Extremadura y han permitido que miles de escolares disfruten de las artes escénicas en espacios culturales de otras localidades.

La Diputación de Badajoz ha puesto en valor en nota de prensa este tipo de propuestas que favorecen el acceso a la cultura y enriquecen la experiencia educativa del alumnado. La posibilidad de organizar funciones para colegios de una misma localidad permite, además, sumar participantes y facilitar que más estudiantes conozcan el teatro musical.

Por ello, invita a los equipos directivos y a las comunidades educativas interesados a ponerse en contacto con Ortega Open Music para estudiar la organización de representaciones en sus pueblos y ciudades, tanto en teatros como en palacios de congresos u otros espacios adecuados. Las fechas de las próximas actuaciones están pendientes de concretarse.

Los centros pueden solicitar información a través del correo electrónico ortegaopenmusic@gmail.com o del teléfono 636 506 464, contactando con Carmen Gil.

El objetivo es que 'Así soy' siga recorriendo Extremadura y que nuevos colegios se incorporen a una experiencia colectiva en la que la música, la interpretación y el trabajo en equipo abren nuevas oportunidades para aprender y compartir, ha concluido la institución provincial.