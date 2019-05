El PSOE aboga por "negociar" con Ciudadanos en Badajoz y Almendralejo, cuyos vecinos "quieren cambio"

Publicado 28/05/2019 13:03:06 CET

BADAJOZ, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE en la provincia de Badajoz, Rafael Lemus, ha abogado por "hablar y negociar" con Ciudadanos en las localidades de Badajoz y Almendralejo, donde los socialistas no han obtenido mayoría absoluta y sus vecinos "quieren cambio", a la vez que ha defendido que los programas de ambas formaciones políticas en estas dos ciudades "son muy parecidos".

En políticas de pactos con respecto a las grandes ciudades donde el Partido Socialista ha sido primera fuerza política y no ha obtenido mayoría absoluta, como es el caso de Badajoz y Almendralejo, Lemus ha subrayado que "el mensaje ha sido claro" y que estas dos ciudades "quieren cambio".

Se ha referido asimismo al caso concreto de la capital pacense, donde "son seis los partidos que han obtenido representación", al exponer que para el PSOE "es un claro síntoma de fatiga".

En su opinión, los habitantes de Badajoz y Almendralejo "quieren regeneración en sus respectivos ayuntamientos y eso solamente lo puede aportar con sus mayorías el Partido Socialista y Ciudadanos", sobre lo cual ha advertido de que "tanto en Almendralejo como en Badajoz la suma de PSOE y Ciudadanos daría estabilidad al ayuntamiento" mientras que "otras fórmulas necesitarían de más partidos". "Por lo tanto yo creo que por nuestra parte está bien claro", ha agregado.

De igual modo, Rafael Lemus ha defendido que los programas del Partido Socialista y de Ciudadanos en estas dos ciudades "son muy parecidos" y "pueden ser matices" o "algunas gamas de grises" los que "puedan separar".

"Pero en esencia son programas muy parecidos porque los dos aspiraban a algo, y es que hubiera un cambio en el Ayuntamiento de Badajoz, son más cosas las que nos unen que nos separan", ha incidido.

VARA TIENE "TOTAL AUTONOMÍA"

De este modo, Rafael Lemus ha explicado en una rueda de prensa para valorar los resultados electorales en la provincia pacense que el Partido Socialista "está dispuesto a hablar y a negociar" y ha detallado que el secretario general regional, Guillermo Fernández Vara, "tiene total autonomía, independencia y autoridad para llevar a cabo negociaciones en lo que se refiere a las grandes ciudades con el partido de Ciudadanos".

"Ese es nuestro mensaje y lo tenemos claro, a partir de ahora, bueno, es cuestión de que las agrupaciones locales y sus secretarios generales y candidatos emprendan la negociación, pero también de que el secretario general regional hable con las fuerzas políticas a la hora de buscar estabilidad y gobernanza en estas ciudades", ha continuado.

Así y sobre cuándo podrían tener lugar dichas negociaciones, ha comentado que empezarán "desde arriba" y ha entendido que Fernández Vara hablará con otras fuerzas políticas y "con Ciudadanos en este caso". "A partir de ahí ya veremos cómo va todo", ha destacado.

NI CON VOX NI CON INVESTIGADOS

Según los datos aportados por el secretario provincial, el Partido Socialista ha ganado en las elecciones municipales de este 26 de mayo en 114 pueblos, en 102 de ellos con mayoría absoluta y en 11 con mayoría simple, mientras que en Zalamea de la Serena han empatado a concejales con el PP y la llave de gobierno la tendrá Izquierda Unida, que ha obtenido un edil.

Al respecto, ha recalcado que el Partido Socialista "no va a negociar con VOX", ni "con ningún candidato o candidata que esté siendo investigado o esté siendo procesado judicialmente", como tampoco "va a facilitar ninguna alcaldía del Partido Popular".

Ante ello, ha avanzado que van a crear un grupo coordinador en la Ejecutiva Provincial donde escucharán a cada agrupación municipal que haya decidido una posición con un posible pacto con algún partido político, para desde la Comisión Ejecutiva Provincial valorarlo y después dar "el ok según sea el caso".

FACILITAR ALCALDÍAS

Igualmente, Lemus ha hecho hincapié en que el Partido Socialista "está en disposición de facilitar alcaldías" donde no haya ganado "y el partido más votado no sea ni el Partido Popular ni VOX", de manera que en aquellos municipios donde la primera fuerza política no sea el PSOE, ni el PP, ni VOX, estarían "dispuestos a negociar y a facilitar la alcaldía" porque quieren "que haya estabilidad en esos pueblos" y "que sean pueblos donde la fuerza más votada pueda gobernar".

Ese sería el caso, ha citado, de poblaciones como Malpartida de la Serena y La Garrovilla donde Ciudadanos podría obtener ambas alcaldías o de Burguillos del Cerro y Puebla de Sancho Pérez donde podrían hacerse con la misma partidos independientes.

"Esto que estoy diciendo hoy aquí no es nuevo, es decir, el PSOE nunca ha facilitado alcaldías del Partido Popular, es una regla que siempre hemos asumido y, por cierto, está en los estatutos del Partido Socialista", ha concluido.