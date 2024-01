El PSOE acusa a Guardiola de "limitar el debate" y asegura que las cuentan reflejan el "rodillo" del PP y Vox

MÉRIDA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE de Extremadura, Soraya Vega, ha acusado a la presidenta de la Junta, María Guardiola, de "limitar el debate" en relación a los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx), al tiempo que ha asegurado que las cuentas reflejan el "rodillo" del PP y Vox.

Así, Vega ha criticado que el Ejecutivo extremeño e ha "cargado" la reunión previa que había con los grupos para hablar de los presupuestos antes de registrarlos y ha acusado a Guardiola de haber "dinamitado" el diálogo con los partidos, que se han encontrado el "veto" hacia las enmiendas presentadas y que se debatirán este jueves y viernes.

Ante ello, la portavoz del PSOE ha puesto como ejemplo que el anterior presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, con mayoría absoluta, no vetó "ni una sola" enmienda de los grupos de la oposición.

"Se habló y se negoció con todos los grupos y sin embargo este año se han intentado vetar casi la mitad de las enmiendas y sólo ha hablado la señora Guardiola con sus socios de Vox, con sus socios de la extrema derecha", ha señalado en rueda de prensa.

A esto, Vega ha unido "otra cosa inédita" que se ha dado en el debate de estas cuentas y que, en su tramitación, el Grupo Parlamentario Popular "ha intentado vetar enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista", algo que "nunca había sucedido en Extremadura".

"¿A qué tiene miedo la señora Guardiola? ¿Qué teme la presidenta de la Junta de Extremadura. No sabemos si teme al debate, no sabemos si teme al diálogo, no sabemos si es que se avergüenza de sus propios presupuestos o no sabemos si lo que pasa es que tiene algo que ocultar", ha asegurado.

TENDENCIA "PELIGROSA"

En este sentido, la portavoz del PSOE ha lamentado que la tramitación de los presupuestos marcan la tendencia de esta legislatura y que, en su opinión, es una "tendencia peligrosa", con "falta de transparencia", "falta de diálogo", "falta de compromiso" y la "ausencia total de coherencia".

"Una legislatura que empezó mal con el pacto de la vergüenza y continúa peor con los presupuestos de la mentira", ha dicho Vega, quien ha reconocido que su partido está encontrando a Guardiola "muy cómoda con la extrema derecha en Extremadura", algo que se verá cuando se produzca la votación de los PGEx y PP y Vox "voten lo mismo" y sin darles vergüenza "dar luz verde a unos presupuestos injustos", "insolidarios" y "nada expansivos".

LAS CUENTAS BENEFICIAN "A QUIENES MÁS TIENEN"

De este modo, Vega ha destacado que con el debate este jueves y viernes de las enmiendas parciales de PGEx se concluirá el trámite parlamentario de las primeras cuentas del gobierno del PP y Vox, que "beneficia" a quienes más tienen perjudicando, con ello, a la "mayoría social" de Extremadura.

"Ya lo ha empezado a hacer y lo consolida en estas cuentas regionales. Lo consolida en recortes en servicios públicos como son los comedores escolares, las aulas matinales, la ayuda a domicilio", ha asegurado.

En este sentido, ha destacado que este miércoles están convocadas una serie de concentraciones a favor de la anidad pública. "Han pasado sólo seis meses para que la señora Guardiola saque a la sanidad pública a la calle", ha criticado, a lo que ha unido la manifestación de este pasado sábado de las asociaciones memorialistas.

SE "ROMPE" CON LA REDISTRIBICIÓN DE LA RIQUEZA

Por ello, Soraya Vega ha asegurado también que, con el "beneficio a los más ricos" y con "perjudicar a la mayoría social", se "rompe" con la redistribución de la riqueza, consistente en que "aporte más quien más tiene y que reciba más quien más lo necesita".

"Ahora que se le llena al Partido Popular la boca de hablar de igualdad entre españoles, me gustaría recordarles que la verdadera igualdad entre españoles está basada en la justicia social y en la solidaridad", ha apuntado.

De igual modo, Vega ha condenado que los PGEx para 2024 incluyan una disminución de las ayudas para la cooperación internacional para el desarrollo, algo que es "vergonzoso" teniendo en cuenta el actual contexto internacional.