El PSOE augura que "va a ser el año de Extremadura" y ve al PP lo "único negativo" de la historia política de la región

MÉRIDA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSOE extremeño, Marisol Mateos, ha augurado de 2023 que "va a ser el año de Extremadura", en el que va a cambiar el rumbo de su historia y se va a ver cómo el "destino" de la regin "cambia" en referencia a los proyectos industriales que se prevén en los próximos meses, a la vez que ha valorado que "lo único negativo" de la historia reciente de la política en la comunidad autónoma es el Partido Popular y lo que representa.

"Un PP que miente, un PP que está a la espera de que alguno de los grandes proyectos que se han venido anunciando, que no sólo se anuncian sino que se materializan, caigan", ha señalado Mateos, junto con que se trata de un PP "que chapotea continuamente en la división y en la crispación", "carente de programa", que no tiene "ni una sola propuesta" y que comienza, ha lamentado, el año como acabaron, "sin ser útiles para la ciudadanía".

En rueda de prensa en la sede regional del PSOE, la secretaria de Organización ha remachado ante el nuevo año 2023 que viene marcado por las decisiones tomadas en los últimos días, concretamente antes de final de año y tanto por el Gobierno de España como por el de la Junta de Extremadura, decisiones que vienen a abordar el acompañamiento y para aliviar la carga de la crisis a las familias, fundamentalmente a las clases medias y trabajadoras, que "obviamente ya están soportando el grueso de esta crisis y de esta guerra cruenta".

Así y a pesar del contexto internacional, se ha conseguido crecer y "proteger a los más vulnerables y a los que más lo necesitan, incluso convirtiendo nuestra economía en una economía mucho más competitiva", ha continuado, junto con que se han puesto en marcha medidas para luchar contra la inflación y para la gente, y en aras de proteger a las personas como pretenden aquellas del Gobierno y de la Junta puestas en marcha en los últimos días.

En relación al Gobierno de España, ha citado hasta seis propuestas consecutivas para abordar una respuesta "contenida" a las consecuencias de la crisis económica y de la guerra de Ucrania, como la bajada del IVA en los productos de la cesta de la compra, fundamentalmente aquellos de primera necesidad, o la subida de las pensiones, a tenor de las cuales y para abordarlo en el contexto de la región extremeña ha dicho que "hoy ya" los 230.000 pensionistas de la comunidad verán subida su pensión en una media de hasta 80 euros en el conjunto de la región.

"Por cierto una medida a la que el Partido Popular dijo que no, el señor Feijóo dijo que no", según Mateos, que ha citado también los comedores escolares y aulas matinales gratis en Extremadura, el transporte gratuito tanto en tren como en autobús o la nueva PAC que va a ayudar al sector. Medidas que ayudan a las familias, ante un PP que "solo hace política en redes sociales" y "se olvida de aportar soluciones reales". "Es más, en muchas de estas medidas, votando en contra de los intereses de las personas", ha dicho.

UN PP "CENIZO"

En relación al PP, Marisol Mateos lo que ve como "el mismo PP de siempre", "cenizo", "que bloquea", que "no da soluciones a los problemas de la gente", "que solo piensa en sus problemas y en los problemas internos de su partido" y que es un partido que "ha olvidado claramente la política centrada en las personas en la comunidad autónoma de Extremadura".

"Un PP centrado en las luchas internas de poder, dejando el futuro de la región al margen de su capacidad de trabajo, y queda claro que estamos ante un futuro como nunca en esta tierra, está claro que estamos ante una situación extraordinaria que el PP no ha sabido ver y que el PP no ha sabido acompañarnos a lo largo de este tiempo", ha resaltado, para sostener que el PP hace "una oposición brutal" a España y en concreto, "el PP de Extremadura representa la oposición frontal contra Extremadura", además de estar "instalado en el no, en el jamás, en el nunca, en el obstáculo".

También es "un PP irresponsable que lo critica absolutamente todo y que lo boicotea absolutamente todo", mientras que desde el PSOE piensan que es "insultante y obscena" la política que hace el Partido Popular, así como las comparaciones que "permanente" hacen sobre la gestión o la capacidad de gestión de los gobiernos de España o de la comunidad extremeña.

RETOS DE EXTREMADURA

Un 2023 del que ha subrayado que Extremadura afronta retos "súper importantes", prueba de lo cual son las importantes inversiones sobre las que se ha venido trabajando a lo largo de estos últimos años, en concreto en los últimos siete años, en los que el presidente de la Junta de Extremadura y secretario general de los socialistas extremeños, Guillermo Fernández Vara, "ha empeñado el esfuerzo y el trabajo de su gestión".

Un nuevo año que "está llamado a cambiar nuestra historia, a cambiar la historia de los últimos 40 años de nuestra comunidad autónoma de Extremadura", y en el que ve "una realidad" que en las próximas semanas se pondrá en marcha el Macromatadero de Zafra, como también se ha referido a la fábrica de diamantes de Trujillo; al proyecto de Elysium City; o a que 2023 será el año de la fábrica de semiconductores, de baterías de litio para coches eléctricos, de la industria de súper condensadores y de las explotación y transformación en esta tierra del litio.

Ante ello, se requiere un trabajo "ingente" y reformas legislativas "importantes", pero, no obstante, "se ha conseguido llevar adelante" y "lo que se ha permitido es que Extremadura va a conocer un antes y un después en lo que es su proceso de revolución y comercialización industrial", ha puesto en valor.

Asimismo, ha señalado en relación a la figura de Fernández Vara que "ha conseguido en los últimos siete años dar seguridad y estabilidad política a nuestra comunidad autónoma, ejerciendo el liderazgo bajo el consenso y la confianza necesaria que se necesita para poder aprovechar estas oportunidades".

"Y ese es el objetivo del PSOE, y ese es el objetivo de Guillermo Fernández Vara en las próximas elecciones municipales y autonómicas que vamos a abordar este próximo año que irá de la mano de sus alcaldes y alcaldesas en el conjunto de la región", ha hecho hincapié Mateos, que ha detallado que intentarán lograr "una mayoría social suficiente" para seguir impulsando este tipo de proyectos "desde la estabilidad política, desde la seguridad y la confianza" que ejerce la figura del presidente extremeño y secretario general de los socialistas extremeños.

Otra prioridad "clara" será que continúen bajando las cifras de desempleo, porque, con estas acciones, proyectos e inversiones "se está dando el escenario político ideal necesario para que ese resultado sea así", para lo cual se cuenta, además, con "los aliados estratégicos necesarios para eso", como los empresarios, los emprendedores y los trabajadores.