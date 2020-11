El PSOE de Badajoz cree que las pruebas serológicas a trabajadores del ayuntamiento "servirán de poco"

BADAJOZ, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha recibido con "asombro y extrañeza" el anuncio del portavoz del equipo de Gobierno local, Ignacio Gragera, sobre la realización de pruebas serológicas de la COVID-19 a casi 600 trabajadores esenciales del Ayuntamiento

Unas pruebas que, según los socialistas pacenses, "servirán de poco". Al respecto, señalan en una nota de prensa que estos test miden la presencia de Inmunoglobulinas IgG e IgM (anticuerpos que se producen como respuesta a la infección vírica).

Las técnicas de detección rápida con antígenos o anticuerpos como en el caso del Ayuntamiento de Badajoz "no se consideran adecuadas para el diagnóstico de la infección, porque solo proporcionan información en fases de recuperación de la enfermedad, no conociéndose con certeza si podrían predecir inmunidad frente a reinfección, aparte del importante número de falsos positivos", señalan.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el uso de pruebas de diagnóstico mediante test rápidos para determinadas situaciones y estudios con fines de investigación, siendo la PCR u otra prueba molecular el método recomendado para la identificación y confirmación de los casos COVID-19.

"POPULISMO SANITARIO"

Añaden que el documento de instrucciones sobre "Realización de pruebas diagnósticas para la detección de la COVID-19 en el ámbito de las empresas, del pasado 30 de junio, del Ministerio de Sanidad, se especifica que "la detección precoz de la infección por SARS-coV-2, se hará mediante la realización de una PCR a todo caso sospechoso en las primeras 24 horas".

Desde el mes de mayo hay datos que indican que, si los test de cribado masivo no son dirigidos y con una estrategia clara, pueden ser "un despilfarro de dinero con poca efectividad". El Colegio de Médicos de Madrid advirtió que "era mejor no hacer nada que hacerlo mal", refiriéndose a los test rápidos, ya que "no sirven para tomar decisiones clínicas y tienen escasa fiabilidad".

Igualmente, señalan que hay especialistas en Salud Pública que critican este tipo de estrategias de pruebas masivas por "ineficientes", ya que después de detectar a las personas positivas, no se las entrevista y por tanto "no se sabe cómo pudieron infectarse, ni identificar a sus contactos".

Además, diferentes sociedades médicas advierten que los test rápidos indiscriminados masivos serológicos, "parecen más un acto de populismo sanitario, que una medida eficaz para el estudio o control de la pandemia".

TEST MUY CUESTIONADOS

Para lo socialistas, se demuestra así que los test de cribado a personas asintomáticas están "muy cuestionados", porque solo indican, y no en todos los casos, que se ha pasado la infección, se detectan pocos casos activos y suponen "un problema organizativo y de costes. Son una foto fija que a los tres días es inservible", subrayan.

El PSOE recuerda que esta "novedosa" medida del Ayuntamiento de Badajoz, ya se utilizó en Madrid con el profesorado, con resultados lamentables (colas, falsos positivos...).

El Grupo Socialista recomienda al equipo de gobierno que si quiere comprobar la eficacia de las medidas de prevención implantadas durante estos meses es "más riguroso, menos costoso y más sencillo, conocer los casos que se hayan podido dar entre el personal, con los pertinentes rastreos y demás medidas que ya está realizando la Consejería de Sanidad", que ofrece "una imagen más fiable de la realidad del Ayuntamiento y no un costoso e ineficaz trampantojo".