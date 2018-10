El PSOE cree que las cuentas no serán devueltas porque en la oposición no hay alternativa

Actualizado 23/11/2015 14:43:45 CET

23 Nov.

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Extremadura, Valentín García, ha considerado que el proyecto de presupuestos de la comunidad elaborado por la Junta "no" va a ser devuelto a la Administración regional en el debate de totalidad del mismo que se sustanciará este martes en la cámara regional, en tanto que "no se ha planteado ninguna alternativa real ni por Podemos, ni por Ciudadanos, ni por los recortadores de Monago (en referencia al PP)".

"Yo creo que los presupuestos no se van a devolver, porque las enmiendas de Podemos, de Ciudadanos y del PP tienen más que ver con el 20 de diciembre que con el 24 de noviembre", ha declarado, al tiempo que ha apuntado que a juicio del PSOE las respectivas enmiendas de totalidad de la oposición suponen "una posición frente a las elecciones generales pero no sobre el contenido real de los presupuestos".

Ha considerado así que "ninguno" de los grupos de la oposición "confía" en sus respectivas enmiendas a la totalidad sobre las cuentas, en tanto que "si fueran tan malos (los presupuestos elaborados por la Junta) hubieran dicho que se han puesto de acuerdo los 35 (diputados del PP, de Podemos y de Ciudadanos) contra el presupuesto".

En este punto, ha invitado a los grupos de la oposición a trasladar mediante enmiendas parciales sus "prioridades políticas" y "contrapropuestas" a la Junta para "poder negociar" un "presupuesto progresista que ponga a las personas en el centro de la acción política, que apuesta por la educación, por la sanidad y por el empleo".

EXPECTANTES

Ha reconocido en cualquier caso que en el PSOE están "expectantes a ver si de verdad estos presupuestos son mejores que los de la derecha o peores"; al tiempo que ha apuntado que "si fueran mejores que los de la derecha pasarán el corte de mañana y por tanto" se entrará en la fase de "enmiendas parciales".

"Y si fueran tan malos de solemnidad como dicen y gestualizan mucho y ponen mucho énfasis en que son muy malos mañana caerían los presupuestos de la Junta porque serían muy malos y entonces habría una alternativa mejor a los presupuestos de la Junta... pero yo creo que los presupuestos de la Junta no van a tener esa alternativa porque es muy difícil decirle a los extremeños que van a tumbar unos presupuestos que aumentan en sanidad 161 millones de euros, en educación y en empleo, para abrazar los presupuestos de los recortes de Monago", ha afirmado.

"No es que estemos tranquilos, no... es que no se ha planteado ninguna alternativa real ni por Podemos ni por Ciudadanos ni por los recortadores de Monago (en referencia al PP)", ha recalcado. "Si no hay alternativa mejor, pues evidentemente nosotros (el PSOE) seguimos abiertos a negociar las enmiendas parciales para mejorar si se puede este presupuesto", ha subrayado García, quien ha añadido que "si se puede", su partido está "abierto a través del diálogo" a "mejorar" las cuentas.

AUMENTOS PRESUPUESTARIOS

Tras incidir así en que los elaborados por la Junta "son unos presupuestos que aumentan el gasto en educación, en sanidad y en empleo", ha considerado que no "parece" que "alguien se puede oponer a que los presupuestos de la Junta destinen más dinero a educación, sanidad y empleo frente a los del recorte de la derecha de los últimos cuatro años".

"Si fueran tan malos, tan malos, tan malos, tan malos como dice la oposición los devolverían mañana. Si no los devuelven es porque no son tan malos... parece evidente", ha espetado García, quien ha dicho que cree que "mañana estos presupuestos que son presupuestos que contienen toneladas de solidaridad frente a toneladas de recortes y toneladas de publicidad y propaganda que tenían los de la derecha seguirán su trámite parlamentario".

En este punto, ha invitado a continuación a los grupos de la oposición a que a través de las enmiendas parciales trasladen "sus prioridades políticas para ser incluidas en el presupuesto" y sus "contrapropuestas" para "poder negociar". "Ahora solamente conocemos la oferta y la propuesta de presupuestos del Gobierno de la Junta de Extremadura. Falta por tanto conocer qué quieren los otros grupos parlamentarios como prioridad de gasto para el año que viene", ha dicho.

PRÓRROGA DE LAS CUENTAS

Ha recordado también que si las cuentas son devueltas al Ejecutivo autonómico se prorrogarán los presupuestos actualmente en vigor en la comunidad, y entonces se estaría ante el "escenario" de que o bien PP, Podemos "traen unos presupuestos alternativos para discutir" o "bien" se tendrían que prorrogar los presupuestos.

"Unos presupuestos prorrogados evidentemente el Gobierno de Guillermo Fernández Vara no los iba a cumplir a rajatabla como los tiene el señor Monago porque nosotros tenemos otras prioridades, y a través de modificaciones de crédito haríamos que los presupuestos del 2015 fueran los presupuestos del proyecto de ley de 2016", ha señalado García, quien ha considerado que "eso tampoco le interesa al PP ni a Podemos cuando llegue su momento de discusión".

Tras recalcar que mañana los grupos parlamentarios "tienen la oportunidad de decirle al Gobierno (extremeño) cuáles son sus prioridades de gasto para 2016 y cuáles van a ser sus prioridades en las enmiendas parciales para abrir un debate político al más alto nivel para que los grupos parlamentarios de la oposición, el que quiera, y el Grupo Parlamentario Socialista y la Junta de Extremadura" puedan "acordar un presupuesto progresista que ponga a las personas en el centro de la acción política, que apuesta por la educación, por la sanidad y por el empleo".

Ha incidido también en que la enmienda del PP es "la más escasa y escueta" de las presentadas por la oposición, así como que la misma es "la misma" de "un folio y un párrafo" que la presentada durante los 28 años que los 'populares' han estado en la oposición en Extremadura; y ha recalcado que ello "da de sí la cantidad de ideas que tiene el PP para presentar un presupuesto alternativo al del gobierno de Guillermo Fernández Vara".