El PSOE ensalza la respuesta de "humildad, responsabilidad y humanidad" de Vara ante la crisis sanitaria de la Covid-19

MÉRIDA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura, Lara Garlito, ha ensalzado la respuesta de "humildad, responsabilidad y humanidad" del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ante la crisis sanitaria de la Covid-19.

"Su gobierno hizo de las certezas de hoy medidas y decretos", ha aseverado Garlito durante su intervención este miércoles en el Debate sobre el Estado de la Región, tras el discurso que Fernández Vara ofreció este pasado martes.

Además, ha valorado que en las crisis lo importante es tener "capacidad de respuesta", algo que en su juicio tuvo el gobierno de la Junta que en cada Diario Oficial de Extremadura (DOE) supo ver la "cara de los extremeños" y supo entender que la solidaridad y el patriotismo es, por ejemplo, ceder los respiradores a Madrid.

La portavoz socialista también ha valorado que tanto el Gobierno central como la Junta de Extremadura han dado y aportado toda la información desde el principio, ya que la información y la transparencia es la mejor medicina contra el virus del "miedo irracional".

Asimismo, ha destacado que ha sido la ciencia y los expertos los que tomaron las riendas de la crisis, aunque ha reconocido que esto no quiere decir que no haya habido errores o no los vaya a haber, a lo que se ha preguntado si en cuestión de crisis hay algún partido que pueda dar lecciones.

SOMOS VULNERABLES

Garlito, que ha comenzado su intervención teniendo palabras de recuerdo para los más afectados por la crisis de la Covid-19, ha planteado que antes de la pandemia la sociedad actual se creía invencible y soberbia mientras que ahora se sabe vulnerable.

Además, ha indicado que, con ella, el mundo se redujo al "extremo máximo", ya que se pasó de comprar una cosa al otro lado del mundo a no poder salir de casa y ante esta situación, aunque se podría haber pensado que la respuesta iba a ser homogénea, no fue así, ya que los países se han movido entre la "negación más absurda" al confinamiento "más extremo"

En este sentido, ha considerado la socialista que las consecuencias sociales y económicas derivadas de la pandemia son "inconmensurables" y ha valorado como "buena decisión" el establecimiento del estado de alarma, ya que hubo que parar el país para salvar la vida de los españoles.

DOCE DECRETOS APORTANDO SOLUCIONES

Al mismo tiempo, Lara Garlito se ha referido a los doce decretos leyes y a multitud de medidas elaboradas por la Junta durante los últimos meses pensadas para atender a las personas más vulnerables, con ayudas para el alquiler o en educación, en donde se suministraron las comidas y se favoreció la conectividad para los alumnos.

También se ha mirado al futuro con la contratación de tecnólogos jóvenes, modificando la Lotus o estableciendo ayudas a la internacionalización de la fruta, ha expuesto.

Por otra parte, y ante una situación de emergencia extrema en sanidad, la Junta de Extremadura ha invertido 60 millones y se ha contratado a 2.400 personas entre personal sanitario y socioanitario, ha recalcado.

Asimismo, ha como ha indicado Garlito, se ha diseñado un nuevo modelo de residencias de mayores, que se está utilizando como ejemplo a nivel nacional.

POLÍTICA DE MANO TENDIDA

En este sentido, la portavoz socialista ha valorado la política de mano tendida que ha llevado a la práctica el presidente de la Junta con el objetivo de "unir para ser más fuertes" y, como "creer es hacer", se constituyó una comisión parlamentaria y una comisión intedepartamental para informar puntualmente de la situación de la crisis de la Covid-19 a los responsables públicos.

Lara Garlito ha reconocido que la responsabilidad de las crisis recae en los gestores, pero la oposición también tiene un papel "fundamental" a la hora de hacer propuestas, ante lo que ha criticado que el PP, durante la pandemia, no ha querido participar en la comisión interdepartamental y a pesar de sentarse en la comisión de la Asamblea no ha hecho "ni una sola aportación constructiva".

Ante ello, en tono irónico, ha sostenido que quiere pensar que los 'populares' en el fondo confiaban en la mayoría absoluta "sensata y responsable" del PSOE, porque solo así se explicaría, ha dicho, la falta de iniciativa.

Asimismo, y con respecto a la actitud de Ciudadanos, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha reconocido su labor por haber estado a la altura de las circunstancias y a Unidas por Extremadura ha criticado que en muchos de los decretos haya votado en la misma línea que el PP.

"Este es el momento de permanecer unidos, de ponernos detrás del bien común, del futuro de esta tierra. Tenemos por delante un desafío determinante, la obligación de la reactivación de la región. Si alguien ha entendido que envileciendo el debate público, rompiendo el clima democrático gana, si hay quien busca en el desahogo de todo lo vivido, en el insulto, si hay quien cree que haciéndonos peores se hacen mejores se equivocan", ha dicho.

Finalmente, Garlito ha invitado a la oposición a trabajar en la hoja de ruta presentada por Vara y acordada con los sindicatos y patronal de cara a la reactivación regional, ya que los servidores públicos tienen la obligación de generar soluciones y de tomar decisiones hacia donde avance el mundo.

Asimismo, ha remarcado que Extremadura es una tierra de oportunidad y requiere un nuevo relato tras al Covid, al tiempo que ha confiado en que esta crisis pueda convertirse en esa "esperanza clara" de los proyectos de recuperación.