El PSOE de Extremadura y Castilla y León celebran este viernes un encuentro bilateral en Ciudad Rodrigo

El secfretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina - PSOE DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las federaciones socialistas de Extremadura y Castilla y León celebrarán este viernes un encuentro bilateral de trabajo en la localidad salmantina de Ciudad Rodrigo.

La jornada de trabajo tiene como objetivo intercambiar estrategias y abordar cuestiones que afectan a ambas comunidades autónomas fronterizas.

Al frente de las dos delegaciones estarán los dos secretarios generales de ambas federaciones, el extremeño Álvaro Sánchez Cotrina y el castellanoleonés Carlos Martínez Mínguez.

El encuentro bilateral entre el PSOE de Extremadura y el PSOE de Castilla y León nace con el objetivo de construir un "espacio estable" de trabajo, intercambio y colaboración entre ambas organizaciones, sus responsables orgánicos y sus grupos parlamentarios, a partir de una "realidad compartida".

"La de dos territorios extensos, con una fuerte presencia del medio rural, dispersión poblacional, envejecimiento y numerosos pequeños municipios", ha destacado el PSOE de Extremadura en nota de prensa.

A lo largo del todo el día se desarrollarán hasta cuatro mesas de trabajo compuestas por diferentes cargos orgánicos e institucionales de ambas federaciones socialistas.

Entre los temas que se van a abordan en este encuentro bilateral están el reto demográfico, cohesión y servicios públicos en la primera mesa de trabajo; vivienda, movilidad e infraestructuras en la segunda; prevención de incendios, gestión forestal y protección del territorio en la tercera y, por último, en la última mesa se trataran cuestiones relacionadas con la economía, la financiación y el desarrollo productivo.

El encuentro bilateral se clausurará ya por la tarde, a las 18,30 horas, con un acto público en el albergue municipal Las Conchas de Ciudad Rodrigo en el que intervendrán los dos secretarios generales de ambas federaciones.