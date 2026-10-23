El PSOE de Extremadura y el de Castilla y León se comprometen a trabajar en un Estatuto de Pequeños Municipios

Responsables del PSOE de Extremadura y de Castilla y Léon en Ciudad Rodrigo. - PSCYL

CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA)/MÉRIDA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla y León y el de Extremadura trabajarán en la elaboración de un Estatuto de Pequeños Municipios para presentar sendas iniciativas en ambos parlamentos autonómicos, tal y como ha señalado este viernes el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, y su homólogo en Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, en su encuentro en la localidad salmantina de Ciudad Rodrigo.

Según han indicado Martínez y Sánchez Cotrina en la Bilateral entre las dos federaciones socialistas, que desarrolla durante este viernes en Ciudad Rodrigo (Salamanca), el objetivo de este encuentro es establecer sinergias, localizar problemas de ambas comunidades autónomas y buscar soluciones para trasladar propuestas desde los grupos parlamentarios en ambos parlamentos.

"Estamos coincidiendo para poder trabajar de forma coordinada y conjunta en el Estatuto de la Mujer Rural porque entendemos que la invisibilización de la mujer en el medio rural es todavía mayor y por tanto vamos, estamos trabajando para la presentación esta próxima semana ya de un estatuto que podremos compartir también con ellos de la misma forma que también compartirán ellos con nosotros lo que hemos hablado ya que es ese Estatuto de los Pequeños Municipios", ha indicado Martínez.

Por su parte, el secretario general del PSOE extremeño, Álvaro Sánchez Cotrina, han coincidido con el líder socialista castellanoleonés en destacar que su partido persigue que los municipios puedan "seguir vivos" y que no se cierre "ni un solo pueblo" en ambas regiones.

Así, Sánchez Cotrina, ha señalado que los socialistas no se van a conformar con las políticas que llevan a cabo los 'populares' María Guardiola en Extremadura o Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León.

"Tenemos una presidenta que ha puesto cero euros en el presupuesto para reto demográfico, para desarrollo de nuestros pueblos y de nuestras, digamos, cabeceras de comarcas, que han sido siempre una oportunidad para todos los extremeños y extremeñas", ha dicho, además de añadir que se está viendo cómo las ciudades intermedias "también van cayendo poco a poco".

Otro de los asuntos compartidos y abordados por ambos líderes regionales socialistas ha sido la vivienda. Sobre ello, Cotrina ha rechazado la "frivolidad" de Guardiola de decir sí en la negociación con el Gobierno de España al despliegue de 220 millones de euros para las competencias que tiene la comunidad autónoma y al día siguiente "lo recurre al Constitucional".

Al respecto, Sánchez Cotrina ha defendido que el PSOE es un partido propositivo, al tiempo que se ha mostrado seguro de que desde las políticas de reequilibrio del territorio se puede ofrecer una solución a los problemas de la España interior.

Así, ha apuntado que los socialistas no se van a conformar con "ser siempre los que critican" al adversario porque no es la formación de los "amargados". "Para eso ya han metido ellos --el PP-- a Vox en los dos gobiernos", ha señalado.

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