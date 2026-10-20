El PSOE de Extremadura considera que el Instituto Internacional del Mestizaje es un "nuevo chiringuito"

MÉRIDA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Extremadura ha criticado la creación de un "nuevo chiringuito" tras conocer el anuncio de creación del Instituto Internacional de Mestizaje, aprobado en el Consejo de Gobierno de la Junta de este martes.

Los socialistas han considerado que se trata de abrir una nueva estructura administrativa "sin que exista una demanda social que la justifique" mientras se "recorta recursos" destinados a la juventud y a la cooperación al desarrollo.

El portavoz de Cultura y Patrimonio del Grupo Parlamentario Socialista, Gonzalo Romero Barba, ha cuestionado esta iniciativa y ha recordado, por ejemplo, que la creación de este organismo llega después del rechazo del Consejo Escolar a la puesta en marcha de la asignatura Extremestiza y de las críticas expresadas por distintos sectores educativos.

Para Romero Barba, los datos de matriculación evidencian el "escaso respaldo" que ha obtenido la materia, ya que solo 190 alumnos de Secundaria han elegido esta optativa, lo que representa el "0,91 por ciento de un alumnado de referencia de unos 20.000 estudiantes".

"Estamos ante un fracaso en toda regla. Si una asignatura apenas consigue atraer al 0,91 por ciento del alumnado, la Junta tiene que explicar por qué su respuesta es crear un instituto específico y una nueva estructura administrativa para impulsarla", ha señalado.

El portavoz socialista ha considerado que Guardiola debe aclarar cuáles serán las funciones concretas de este organismo, qué resultados pretende alcanzar y por qué considera necesaria su creación en las actuales circunstancias, ha informado el PSOE extremeño en nota de prensa.

"Extremadura necesita que los recursos públicos se destinen a resolver los problemas de la ciudadanía, no a levantar nuevas estructuras cuya utilidad y necesidad están por demostrar", ha recalcado.

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