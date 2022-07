El PSOE de Extremadura pide a los partidos que vuelvan al Pacto por Ferrocarril, donde "se pueden cambiar las cosas"

MÉRIDA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Extremadura ha reclamado este lunes a los partidos políticos "que en su día se salieron" del Pacto por el Ferrocarril, como son PP, Ciudadanos y Podemos, que vuelvan a este órgano, que es "donde realmente se pueden cambiar las cosas".

Así lo ha reclamado la portavoz del PSOE de Extremadura, Soraya Vega, en rueda de prensa este lunes en Mérida, en la que ha considerado que "no tiene ningún sentido hacer ruido político, y la vez salirse de los lugares donde se toman las decisiones y donde se plantean las soluciones a los problemas", ha dicho.

En concreto, la portavoz socialista ha considerado que el PP tiene ahora mismo dos opciones, que son "dejar el ruido y estar donde se proponen las soluciones a los problemas" con su vuelta al Pacto por el Ferrocarril, o por otro lado, "seguir anclado a la senda del señor Monago, y no hacer absolutamente nada por Extremadura", ha digo.

Así Soraya Vega se ha dirigido al PP para preguntarle si "van a querer formar parte del trabajo y de la reivindicando seria por nuestro tren", o si "van a seguir en la línea errática del viejo PP".

En su intervención, la portavoz socialista ha tachado de "intolerable, insostenible e indigna" la situación del ferrocarril en Extremadura, tras lo que ha advertido de, tras los incidentes de la pasada semana tras la puesta en servicio del nuevo tren Alvia, "el PSOE va a estar más vigilante, reivindicativo y exigente que nunca".

Por eso, ha señalado que "nadie tenga ninguna duda de que el PSOE de Extremadura va a seguir reclamando lo que los extremeños merecen, que no es otra cosa que un tren digno", ya que lo que Extremadura tiene ahora "desde luego no es un tren digno", ha reafirmado.

"Somos conscientes, no obstante, de que la situación es mucho mejor que hace algunos años, pero no es ni mucho menos suficiente, no es lo que Extremadura merece", ha lamentado Soraya Vega, quien ha considerado que "en estos momentos de dificultad es imprescindible seguir trabajando desde el Pacto por el Ferrocarril".

Y es que este pacto es "un instrumento de diálogo y de consenso" con los partidos políticos y los agentes sociales y económicos y con la sociedad civil, y que "gracias a él se han visto materializados avances concretos", por lo que Soraya Vega ha resaltado que "se trata de diálogo social".