El PSOE extremeño cree que "más pronto que tarde" volverá a gobernar por la gestión del gobierno de "vagos" de Guardiola

MÉRIDA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSOE de Extremadura, Marisol Mateos, ha defendido que con el "escenario" actual del Ejecutivo autonómico de "vagos" de la 'popular' María Guardiola y Vox, quienes a su juicio "no tienen proyectos ni ideas", los socialistas volverán a gobernar en la comunidad "más pronto que tarde".

Así, tras considerar que "Extremadura necesita un gobierno que gobierne, no un gobierno de vagos", y que la región "no se puede permitir un gobierno que sólo hace oposición a la oposición", Mateos ha afirmado que el actual Ejecutivo autonómico "tiene que trabajar, que gobernar y ejecutar todos los grandes proyectos" que el PSOE dejó en la comunidad.

En este sentido, ha reprochado que los actuales gobernantes aún no hayan presentado los Presupuestos de la comunidad (PGEx) para 2024 "obviamente porque no se han puesto a elaborarlos", y ha incidido en que para esto "no vale la excusa recurrente de que no conocen las entregas a cuenta del Ministerio de Hacienda", tras lo cual ha preguntado si la Junta pretende articular una prórroga de las actuales cuentas.

"Como habían estado de vacaciones, no habían hecho los deberes, no ejecutan los fondos europeos... se inventan que previsiblemente los presupuestos no estarán hasta el primer trimestre", ha añadido la socialista, para quien desde la Junta "hay una intencionalidad clara de no presentar los PGEx".

En rueda de prensa este lunes en Mérida, Marisol Mateos ha lamentado también que el Gobierno de María Guardiola no haya avanzado en la segunda fase del Hospital de Cáceres; y ha criticado el "álbum de fotos" y la "política trufada de bulos y de fakes" en los que a su juicio se está convirtiendo la gestión del Ejecutivo autonómico actual, al cual ha pedido que "tiene que manipular menos y trabajar más".

En este sentido, ha apuntado que ya está empezando a verse "claro" el "perfil" de María Guardiola, quien a su juicio "no es tan moderada", y que tiene conformado "un gobierno de vagos, que sólo trabajan de 8 a 3", que "no toma decisiones" y en el que las "decisiones que toman son escandalosas".

Así, ha advertido de que "la administración parada", algo que "es un escándalo" y evidencia que el Gobierno de coalición PP-Vox en Extremadura "ha venido a imponer una reforma fiscal replicada por Génova en todos los territorios en las que van a pagar menos los que más tienen y van a tener menos los que menos tienen".

Ha reprochado, en la misma línea, que el Gobierno de Guardiola "usa las instituciones para lanzar mensajes partidistas, algo insólito en la Junta" y "tiene consejeros espanta-empresas", al tiempo que ha criticado también que la consejera de Educación "usa la plataforma Rayuela como besamanos para dirigirse a la comunidad educativa".

Mientras tanto, ha criticado que la Junta sí que "no habla" de los "regalitos" que dejó el anterior Ejecutivo regional del socialista Guillermo Fernández Vara como, por ejemplo, los 310 millones de euros en anticipos por ayudas de la PAC que recibirán los agricultores y ganaderos.